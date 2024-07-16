花蓮0403強震震央改至壽豐鄉 測報中心：深度加深、規模不變

中央氣象署日前更新0403強震數據，震央由台灣東部海域改至花蓮縣壽豐鄉，深度加深為22.5公里。（圖擷自地震測報中心網站）

2024/07/16 17:04

〔記者蔡思培／台北報導〕0403地震發生至今已3個月，中央氣象署日前更新地震數據，震央由原定位的台灣東部海域，改至為花蓮縣壽豐鄉，深度也加深為22.5公里。氣象署地震測報中心主任吳健富解釋，地震當下的地震速報是為了救災，後續會蒐集更多測站數據調整，但規模都是7.2，只是稍微深一點。

4月3日全台發生有感地震，最初的速報震央位置大約在花蓮縣政府南南東方25公里、位於台東東部海域，芮氏規模約7.2，震源深度為15.5公里。不過氣象署日前修正0404地震數據，地震芮氏規模不變，但深度由原本的15.5公里加深至22.5公里，震央也由原本花蓮縣政府南南東方25公里，改為花蓮縣政府南南西方14.9公里，從原本海域變成約在花蓮縣壽豐鄉海陸交界處。

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吳健富解釋，地震發生時的最初地震速報，是要快速訂出地震的震央及規模，因此使用的測站數量約為100站，會與地震穩定後重新定位使用的測站數量不同。氣象署在地震穩定後使用600測站重新定位，深度變成22.5公里，但吳建富說，此次重新定位前後都規模是7.2，只是稍微深一點。

吳健富表示，如果是小型、常規地震，約會在3至4天後重新定位，但較大的地震需要較長時間確認，可能需要1週至半個月時間確認。吳健富也說，之前未對外更新數據是維持資訊一致性，因為判斷規模差異不大，深度雖稍深但對救災影響不大，因此先放在資料庫中，但地震資訊重新修正的狀況相當普遍，重大地震差異不會太大。

吳健富說，實際震央應該就在海陸交界處，如果地震是發生在陸地，就不會發出海嘯警報，後續檢視發現宜蘭烏石港確實發生約8公分的海嘯波，當初速報將震央訂在海上其實也無問題。

0404地震當時的速報資訊。（資料照，氣象署提供）

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