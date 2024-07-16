苗縣公館紅棗鮮果評鑑 產銷班長廖金煇勇奪「紅棗王」

苗栗縣公館鄉紅棗產銷班第五班長廖金煇（左三）奪下「紅棗王」殊榮，公館鄉農會總幹事古雪雲（左一）等人大力按讚。（記者張勳騰攝）

2024/07/16 16:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專區，鄉農會今（16日）舉辦鮮果評鑑，雖然今年產量僅剩六成，但結果期日照充足，果實品質佳；最後由紅棗產銷班第五班長廖金煇獲得特等獎，奪下「紅棗王」殊榮。

公館的紅棗栽種面積約80公頃，主要種植在石墻、福基、中義及玉泉村，隔鄰的銅鑼鄉中平村則種植約15公頃，惟今年受4月下旬豪雨影響落花嚴重，結果率不到4成，經農政單位會勘後，全縣平均受害面積為二成五，中央同意依農產業天然災害救助，每公頃補助8萬元。

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公館鄉農會總幹事古雪雲表示，今年受天候影響，紅棗結果率剩6成，產量約600公噸，因棗農加強管理，鮮果品質佳，平均甜度約26、27度，最高可達34度；今年產期也比去年提早半個月，已在7月初陸續採收，每台斤零售價約190元。

今年有25位棗農參加評鑑，參賽的紅棗須經過嚴格的農藥殘留檢驗才可與賽，評審包裝管理與重量、糖度、果實大小及外觀、肉質與風味、果實著色程度與均齊度等面向進行評比。

比賽結果特等獎（紅棗王）廖金煇、頭等獎吳文欽，貳等獎朱龍政、黃永輝，參等獎劉泰浩、楊松發，優良獎彭秋金枝、吳炳樟、黃天陞、劉建明、邱俊閔、詹益賢，將於20日紅棗節時進行頒獎。

獲「紅棗王」的廖金煇受訪指出，他種植紅棗已14年，面積約2分地，全程用無毒栽培，紅棗從開花、調枝到結果的過程，他每天都到果園巡視及除草，就像照顧小朋友一樣，時時刻刻前往關心，細心照顧。

圖為奪得紅棗王的紅棗。（記者張勳騰攝）

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