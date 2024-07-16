陳規吳不隨？南投集集整頓路口意象 遭質疑影響視線

集集鎮公所整頓台16線入口意象，惟新設石虎小火車看板卻被質疑遮擋視線。（記者劉濱銓攝）

2024/07/16 17:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮公所近期整頓省道台16線十字路口意象，將前鎮長陳紀衡時代所設的火龍果意象，改成石虎小火車，雖景致煥然一新，但卻有民眾反映，新設意象看板有遮擋路口視線之虞，甚至有人質疑，現任鎮長吳大村不斷推翻前朝建設，似乎是刻意「陳規吳不隨」。

對此，集集鎮公所回應，舊款意象因設有植栽會遮蔽視線，才會改成新的石虎小火車看板，以及碎石鋪面，有關民眾質疑遮擋視線，由於看板高度仍偏低，應不至於擋到視線，目前也未獲相關反映，不過仍會滾動檢討，視情況增加提醒告示。

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台16線集集段是集集鎮入口也是重要門面，前鎮長陳紀衡過去曾在此設置火龍果與集集山蕉意象，加強行銷集集鎮明星農產，不過最近公所撤除舊款意象，改成石虎小火車看板，並以石子鋪面取代植栽，增加視野通透性，但卻有民眾質疑看板遮擋視線。

民眾指出，新設的石虎看板高度雖低，但若是駕駛轎車，因坐姿比休旅車更低，導致行經路口容易被新看板遮住，必須駛離看板遮擋範圍，才能看見路口來車，對用路人產生困擾。

另有民眾質疑，鎮長吳大村上任後陸續推翻前朝政策，例如取消省道高架橋下的兒童滑步車公園，現又撤除舊款意象，認為是刻意與前朝做出區隔。

集集鎮公所表示，高架橋下兒童滑步車公園，係因考量高架橋若有駕駛亂丟垃圾，將危及橋下人員安全，經鎮代建議才會撤銷，至於新的入口意象看板，則因舊款意象的植栽容易遮蔽視線，在獲得民間團體捐款後，才進行新意象的改造，舊款意象也都暫置保存，有關新設石虎看板恐遮擋視線，則未獲民眾反映，之後會滾動檢討改善，並澄清絕無「陳規吳不隨」的情況。

集集鎮公所移除舊款火龍果入口意象，改成石虎小火車看板，卻有民眾反映新看板有遮擋視線之虞。（記者劉濱銓攝）

台16線集集鎮十字路口，在前鎮長陳紀衡時代設有火龍果入口意象，但最近卻被現任鎮長吳大村換成石虎小火車，引發「陳規吳不隨」的議論。（記者劉濱銓攝）

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