表揚全國百大青農得獎人余振華 寶山鄉也推休閒農業

農糧署北區分署代理分署長林美華（左起依序往右）、新竹縣議員邱坤桶、寶山鄉長邱振瑋等一起頒贈「為農興利」的匾額給百大青農得主余振華慶賀，也期許他持續為寶山的農產業努力。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 17:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉誕生了第1個全國百大青農，獲獎人就是有「橄欖先生」美名的余振華。鄉長邱振瑋和鄉代會主席古仁樺今天偕手農糧署北區分署代理分署長林美華一起贈匾給余振華錦上添花，也趁機替寶山如火如荼發展中的休閒農業造勢。

今天的表揚會場上，公所除了安排既有的寶山農特產亮相，也發表多名農友試種有成、高甜度且帶有黑糖風味的「南美假櫻桃」等新興農特產品宣傳。

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新竹縣寶山「香」休閒農業發展協會總幹事呂銀美說，南美假櫻桃的香味有點像寶山「新城風糖」的黑糖，吃起來非常甜，有近10名農友栽種好幾百棵，每年6到11月是產季，吃過的人都覺得非常驚喜。

邱振瑋說，寶山鄉橄欖產銷班迄今是全國唯一的1班，余振華是「橄欖」2代。他10年前返鄉承接父親余宗禧創立的橄欖事業，在太太賴美君協助行銷之下，創立「橄欖先生 Mister Olive」的品牌，去年也當選新任產銷班班長，把寶山橄欖產業發揚光大。

如今余振華躋身今年的百大青農之列，是寶山第1人，所以公所和代表會一起頒發「為農興利」的匾額給余振華，期許他持續為寶山的農業打拚，而他也把這塊匾額跟父親、妻子分享。

余振華也趁機澄清，最近有不肖者假冒其名在網路詐騙消費，以次級橄欖冒充他的產品，強調要買正宗「橄欖先生」的橄欖只能到其官網或是透過農會直銷站。

邱振瑋說，為了拚寶山的休閒農業商機，公所所推出的吉祥物~藍寶嘎和寶寶嘎已經對外開放圖樣授權，即日起就可向公所申請，希望可以創造更多跨域合作行銷寶山的機會。

「橄欖先生」余振華（右起往左）把「為農興利」的光榮使命跟父親余宗禧、太太賴美君分享。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山「香」休閒農業發展協會總幹事呂銀美手上捧的，就是寶山鄉的新興特產~南美假櫻桃。（記者黃美珠攝）

寶山鄉新興農特產~南美假櫻桃所做的餅乾。（記者黃美珠攝）

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