為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘭陽媽祖文化節挨批未顧縣民權益 縣府月底公布海巡專屬方案

部分宜蘭縣民湧入官網反映，提及宜蘭辦媽祖文化節卻沒開放單純縣民海巡報名，真的很令人失望，更說道「媽祖不應該被綁定成商品販售」。（圖擷取自蘭陽媽祖文化節官網）

部分宜蘭縣民湧入官網反映，提及宜蘭辦媽祖文化節卻沒開放單純縣民海巡報名，真的很令人失望，更說道「媽祖不應該被綁定成商品販售」。（圖擷取自蘭陽媽祖文化節官網）

2024/07/16 16:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭年度宗教盛事「2024蘭陽媽祖文化節」將在9月20日登場，今年縣府與旅行社合作，推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，縣內、外民眾均可報名，價位約2000元至5500元不等，但活動遭縣民反彈「搶錢」，更被質疑若要跟著海巡遶境就要綁定住宿，實在不合理，權益受忽視。縣府民政處回應，船位有限將調派外縣市賞鯨船支援，本月底公布縣民海巡專屬方案。

蘭陽媽祖文化節自2019年舉辦至今邁入第5年，縣府今年為擴大觀光效益，與尚海旅行社、台北國旅旅行社合作，規劃3天2夜與2天1夜行程，首日一早海巡隊伍在南方澳漁港集結，與神尊一同起駕航行，遶行龜山島後，抵達頭城烏石港入港舉行儀典，接續展開2天半的陸巡遶境。

限量1千人專屬優惠遊程，7月15日開放報名，但有縣民發現，今年取消往年單純搭船海巡方案，被迫要綁定住宿，對大部分宜蘭人來說，只想參加海巡，後續自己跟著陸巡即可，根本沒必要花2千元以上「住宿跟團」。

部分縣民湧入官網反映，提及宜蘭辦媽祖文化節卻沒開放單純縣民海巡報名，真的很令人失望，更說道「媽祖不應該被綁定成商品販售」，盼加開僅參加海巡的名額，需要自行購票也可以，不應該喪失縣民權益。

主辦方針對縣民提問，表示每年行程規劃均不同，今年方案全面開放不分縣內、外民眾，都能報名搭船海巡及陸巡，也是為了吸引更多遊客，促進宜蘭在地的經濟和觀光旅宿發展。

縣議員謝正信說，肯定縣府發展觀光及宗教文化的用心，但在促進觀光前提下，應該先顧及縣民權益，海巡遶境部分確實需要與遊客區隔，縣民家就住在宜蘭，報名參加旅行社規劃套裝行程應該極為少數，距離活動仍有一段時間，建議縣府針對縣民部分另提配套。

宜蘭縣府民政處長張謙祥回應，目前與主祀廟宇南方澳南天宮籌備縣民海巡專屬方案，因計畫搭載遊客的娛樂漁船已達13艘，將調派外縣市船隻支援，盡量滿足鄉親期待，預計7月底、8月初對外公告，名額及船費待研議，報名成功者同樣會贈送限量聯名商品；8月中也會視遊程報名狀況，單純釋出海巡名額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘭陽媽祖文化節 海上行腳15日報名
2024/07/09 05:30

蘭陽媽祖文化節 海上行腳15日報名
和平島王爺海上遊江 登錄基隆民俗無形文化資產
2024/06/09 05:30

和平島王爺海上遊江 登錄基隆民俗無形文化資產

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
蘭陽媽祖文化節 海上遶境新竹艦護衛
2023/09/15 05:30

蘭陽媽祖文化節 海上遶境新竹艦護衛
蘭陽媽祖文化節拚觀光 13艘賞鯨船9/22與媽祖齊航
2024/07/08 14:56

蘭陽媽祖文化節拚觀光 13艘賞鯨船9/22與媽祖齊航
壯觀！百艘漁船浩蕩出發 蘭陽媽祖文化節海陸遶境
2023/09/22 09:56

壯觀！百艘漁船浩蕩出發 蘭陽媽祖文化節海陸遶境
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播