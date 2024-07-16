蘭陽媽祖文化節挨批未顧縣民權益 縣府月底公布海巡專屬方案

部分宜蘭縣民湧入官網反映，提及宜蘭辦媽祖文化節卻沒開放單純縣民海巡報名，真的很令人失望，更說道「媽祖不應該被綁定成商品販售」。（圖擷取自蘭陽媽祖文化節官網）

2024/07/16 16:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭年度宗教盛事「2024蘭陽媽祖文化節」將在9月20日登場，今年縣府與旅行社合作，推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，縣內、外民眾均可報名，價位約2000元至5500元不等，但活動遭縣民反彈「搶錢」，更被質疑若要跟著海巡遶境就要綁定住宿，實在不合理，權益受忽視。縣府民政處回應，船位有限將調派外縣市賞鯨船支援，本月底公布縣民海巡專屬方案。

蘭陽媽祖文化節自2019年舉辦至今邁入第5年，縣府今年為擴大觀光效益，與尚海旅行社、台北國旅旅行社合作，規劃3天2夜與2天1夜行程，首日一早海巡隊伍在南方澳漁港集結，與神尊一同起駕航行，遶行龜山島後，抵達頭城烏石港入港舉行儀典，接續展開2天半的陸巡遶境。

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限量1千人專屬優惠遊程，7月15日開放報名，但有縣民發現，今年取消往年單純搭船海巡方案，被迫要綁定住宿，對大部分宜蘭人來說，只想參加海巡，後續自己跟著陸巡即可，根本沒必要花2千元以上「住宿跟團」。

部分縣民湧入官網反映，提及宜蘭辦媽祖文化節卻沒開放單純縣民海巡報名，真的很令人失望，更說道「媽祖不應該被綁定成商品販售」，盼加開僅參加海巡的名額，需要自行購票也可以，不應該喪失縣民權益。

主辦方針對縣民提問，表示每年行程規劃均不同，今年方案全面開放不分縣內、外民眾，都能報名搭船海巡及陸巡，也是為了吸引更多遊客，促進宜蘭在地的經濟和觀光旅宿發展。

縣議員謝正信說，肯定縣府發展觀光及宗教文化的用心，但在促進觀光前提下，應該先顧及縣民權益，海巡遶境部分確實需要與遊客區隔，縣民家就住在宜蘭，報名參加旅行社規劃套裝行程應該極為少數，距離活動仍有一段時間，建議縣府針對縣民部分另提配套。

宜蘭縣府民政處長張謙祥回應，目前與主祀廟宇南方澳南天宮籌備縣民海巡專屬方案，因計畫搭載遊客的娛樂漁船已達13艘，將調派外縣市船隻支援，盡量滿足鄉親期待，預計7月底、8月初對外公告，名額及船費待研議，報名成功者同樣會贈送限量聯名商品；8月中也會視遊程報名狀況，單純釋出海巡名額。

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