國內首例造林碳匯註冊通過 彭啓明盼公部門創造更多森林碳權

環境部長彭啓明今（16）日出席「2024遠見ESG國際大師論壇」並於會前接受媒體訪問。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/16 16:21

〔記者陳嘉怡／台北報導〕經濟部水利署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出造林碳匯專案註冊申請，經審查通過，為國內首例造林碳匯專案，預計30年可取得約605公噸的減碳額度（俗稱碳權）。環境部長彭啓明表示，此案是由政府來帶頭種樹，若30年都能確保完成，得到的碳權將可賣給企業抵碳；也盼公部門協力合作創造更多森林碳權。

「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場位於南投縣竹山鎮，由經濟部水利署第四河川分署向環境部提出造林碳匯專案註冊，該專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得約605公噸二氧化碳當量的減碳額度。

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環境部氣候署表示，目前國內通過的碳匯相關專案共兩案，分別是東埔蚋溪綠美化場地植樹專案、石門水庫北苑園區植樹計畫碳匯抵換專案，都是水利署提出、皆採既有的新植造林溫室氣體減量方法學；而要將自然碳匯轉為碳權，還需符合監測、報告與驗證機制（MRV）。

環境部長彭啓明今（16）日出席「2024遠見ESG國際大師論壇」，會前受訪時提到，「東埔蚋溪綠美化場地植樹」專案的面積約2公頃，碳匯量約605噸，其實相當少，若碳盤查費用一噸1000元來估，可能連盤查的費用都不夠；但重要意義是從政府來帶頭種樹，且如果30年都能確保種樹完成，未來獲得碳權將可售出給企業抵碳費。他也提到，未來也盼與內政部、農業部等公部門協力，爬梳及盤點國有林地，創造更多的森林碳權。

氣候變遷委員會預計月底召開，彭啓明身兼該委員會執行秘書，他提到預計首次會議將談氣候變遷的現況、對國內的衝擊有多大，以及氣候變遷調適，也不排除討論能源供需等議題，會後將由總統府對外發言。

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