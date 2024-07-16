台南捷運第1期藍線最新進度 管線調查高架橋落墩位置

台南捷運第1期藍線今日起進行沿線高架橋落墩處管線調查。 （台南市交通局提供）

2024/07/16 16:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運進度最快的第1期藍線，踏出「紙上作業」了！今（16）日起進行基本設計沿線高架橋落墩處管線調查，再往前邁進一步，期能在2026年順利動工。

市長黃偉哲表示，台南市捷運第1期藍線綜合規劃已於3月獲交通部審查通過，預計今年底可望獲中央核定，環境影響評估也在4月通過環境部審核，為達成藍線2026年動工目標，交通局已同步啟動基本設計及前置調查作業。

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台南捷運第1期藍線北起台鐵大橋站、南至文化中心及仁德轉運站，全長8.39公里共設置10處車站及1座機廠，綜合規劃、環境影響評估均已獲交通部、環境部審核通過。

南市交通局長王銘德表示，自今日起至19日，進行第1期藍線東區沿線管線調查挖掘工作，於中華東路南下車道共調查9處，預計落墩位置5公尺範圍內的快車道施工，每處調查點預計2小時內可完成並覆蓋鐵板開放通行，隔日即可進行道路臨鋪包含標線復舊，並無封閉道路。

交通局表示，另因調查路段，中華東路與小東路口至中華東路與崇善路口，是南市交通主要幹道交通量大，在施工前謹慎審查基設承商施工及交維計畫外，而施工時也確實要求依計畫執行交維管制並務必謹慎施工，避免用路人危險情事發生。

南市捷運工程處表示，每日施工時段9時30分至下午4時，調查工作也同步通知大台南智慧交通中心特別留意施工地點交通狀況，以降低管線調查施工對沿線周邊交通影響，民眾提早改道避開施工路段以免受施工影響。

台南捷運第1期藍線進行沿線高架橋落墩處管線調查，估計2小時內完成並覆蓋鐵板開放通行。（南市交通局提供）

台南捷運第1期藍線規劃的行經路線。 （記者洪瑞琴攝）

台南捷運第1期藍線規劃路線示意圖。（南市交通局提供）

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