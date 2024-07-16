林業署新竹分署推動受威脅植物異地復育 獲金獎殊榮

漏盧母株適應良好且開花結實。（新竹分署提供）

2024/07/16 14:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林業保育署新竹分署攜手林業試驗所致力推動受威脅植物保育復育工作，建置竹苗沿海淺山丘陵受威脅植物方舟的半天寮異地復育工作，推動生態環境教育及公私協力跨域合作，共創生物多樣性多元發展的卓越成果，榮獲2024「台灣生物多樣性獎」金獎殊榮。

分署長夏榮生指出，在面對全球生物多樣性衰退的挑戰下，新竹分署自109年開始與林業試驗所協力合作，以國土資料為基礎進行受威脅植物棲地風險評估，透過綜合空間規劃，逐筆、對地篩選排定保育優先序位，藉由重點聚焦、研擬策略、實際行動，建立竹苗沿海丘陵受威脅植物的野外異地復育區。透過保存種原，減少原棲地採集壓力；以專業採集、育苗繁殖，減低珍貴種原的耗損，並將後代個體及種子再引回原生棲地，增加野生族群的數量。

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例如被學者評估為國家極危等級的漏盧，曾一度被認為可能已經在野外滅絕，直到2008年消失70年才在苗栗通霄再度被發現；但已知的野生族群僅存兩處，其中一處族群生育地更面臨既定的土地開發。2022年透過中央、地方機關與團隊跨域合作，展開緊急救援行動，採集了完整的漏盧植株進行異地復育；這些漏盧母株適應良好且開花結實，所採集的種子經過播種後，成功繁殖出新一代苗木，並已引回栽植於原棲地周邊；歷經兩年，第二代的漏盧在野外已開花結實，展現最自在的優雅姿態。

新竹分署在面臨高度人為干擾及土地利用變化挑戰的淺山丘陵，跨單位整合資源，成功收集竹苗沿海淺山受威脅植物的種原超過36種，並已進行30種異地復育，除了漏盧，同列為臺灣維管束植物紅皮書名錄受威脅名單中的臺灣破傘菊、庭梅及高氏柴胡與新竹油菊也都成功復育並逐步擴種至自然野地。

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