有望發展成AI首都！西雅圖山明水秀 匯聚高品質人才

美國西雅圖自然資源豐富，居住環境佳，匯聚高品質人才，吸引高科技企業設據點。圖為西雅圖地標太空針塔（Space Needle）。（記者蔡昀容攝）

2024/07/16 15:05

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕美國西北部的西雅圖，山海等自然環境豐富，未來更可能發展為AI首都。駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清分析，西雅圖具備環境宜居、政府政策和人才充沛等條件，吸引高科技企業進駐，形成發展AI的環境，也有不少台灣人才來工作。

美西時間15日晚間7點，華航在西雅圖飛行博物館舉行台北直飛西雅圖慶祝晚宴，華航總經理高星潢、西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse、華盛頓州眾議員Cindy Ryu、參議員Bob Hasegawa、甄國清出席，以切蛋糕歡慶開航。

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「西雅圖可能成為全世界的AI首都。」甄國清受訪表示，全美前十大AI的發展中心，大概有8個進駐到西雅圖，日本、韓國、印度及台灣國人也被吸引而來；台北直飛西雅圖航線目前有長榮、達美和華航經營，8月將有第四家星宇加入，航空公司某種程度也是看到商務客的需求。

西雅圖發展AI的條件，甄國清分析，疫情之後，高科技人才可以在家上班，因此公司不特別以區位作為考量，而西雅圖有山有水，能從事各樣活動，是居家辦公的好選擇；此外，政府鼓勵新創產業，附近還有華盛頓大學，每年產出許多優秀人才，形成良好的發展環境，讓西雅圖飛速發展。

甄國清指出，西雅圖吸引亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等企業設立總部，Meta和Google也陸續在西雅圖所在的華盛頓州設立園區，去年人民所得更高居全美第三，家戶所得中位數是10萬5000美元（約新台幣336萬元），經濟成長率達4％。也因科技人才消費水準高，西雅圖物價大幅提升，房價也明顯成長，他舉例，當初台灣政府購買他所居住的住宅，不到30萬美元，現在卻將近300萬美元。

甄國清說，台灣能在西雅圖扮演怎樣的角色，是辦事處努力的目標，例如通訊、低軌衛星等，也協助國內廠商與Amazon、BlueOrigin、SpaceX等企業建立合作。

另，西雅圖旅遊局總監Liz Johnson說明，台灣是到訪西雅圖旅遊前10名的常客，隨著華航台北直飛西雅圖，今年台灣遊客預期將有所成長。

台灣赴西雅圖人次，疫前2019年約2萬3200人次，在當地消費2100萬元美金（約新台幣6億7200萬元）；疫情之後，去年約1萬5400人次，消費575萬元美金（約新台幣1億8400萬元）。

Liz Johnson說，西雅圖有新鮮海鮮、派克市場、3個國家公園，還有近300艘前往阿拉斯加的遊輪；她觀察，疫前旅客多拍照就離開，疫後則希望更多「體驗」，更多遊客嘗試走徒步路線，嘗試露營、參觀州立公園或是國家公園。

華航在西雅圖飛行博物館舉行台北直飛西雅圖慶祝晚宴，華盛頓州眾議員Cindy Ryu（左起）、參議員Bob Hasegawa、華航總經理高星潢、西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清，切蛋糕歡慶開航。 （記者蔡昀容攝）

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清分析，西雅圖有宜居環境、政府政策和人才充沛等因素，吸引高科技企業進駐，形成發展AI的環境。（記者蔡昀容攝）

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