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嘉義布袋「火燈夜巡」將登場 3天活動精彩

過溝國小學生演出「火燈舞」。（記者林宜樟攝）

過溝國小學生演出「火燈舞」。（記者林宜樟攝）

2024/07/16 14:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月將至，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮歷史悠久的「火燈夜巡」將於國曆8月1日至3日登場，縣府以「嘉義好神」活動「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」結合民俗行銷，昨由過溝國小學生演出火燈舞，歡迎全國各地民眾參與。

嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、建德宮董事長余璧輝等今天一同拿起火燈，邀請民眾參與宗教盛事；翁章梁說，縣定無形文化資產「火燈夜巡」是具有地方特色的活動，是過溝人代代相傳的生活方式與信仰結晶，也讓年輕人能學習、了解自己的文化根源。

徐佩鈴說，為期3天的火燈夜巡，有「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」活動；好神演藝邀請超級紅人榜模仿高手楊哲及小小動感歌手吳珉碩演出；好神手作以「立體摺紙火炬燈籠」，邀請孩童參與，可安全跟著隊伍夜巡，延續文化。

好神走讀的「過溝好食小旅行」與在地西安社區發展協會合作，帶領民眾走訪過溝巷弄，認識地方特色，品嚐美食，感受文化，並培訓布袋國小、布袋國中學生擔任導覽員，增加地方孩子自信心，培養表達能力，詮釋傳統文化。

余璧輝說，今年點燈儀式將以LED燈飾布置，讓會場閃閃發亮，民眾可拍照打卡，活動3天的下午在現場服務台有限量「好神透心涼扇」、「火燈霜淇淋」、「海鮮粥」免費索取品嚐。

縣府表示，火燈夜巡活動為8月1日至3日下午4點到晚上10點，過溝好食小旅行將於8月3日下午4點到5點進行，活動訊息可至嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣長翁章梁（後排左5）等歡迎各界參與民俗活動「火燈夜巡」。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（後排左5）等歡迎各界參與民俗活動「火燈夜巡」。（記者林宜樟攝）

點亮火燈儀式。（記者林宜樟攝）

點亮火燈儀式。（記者林宜樟攝）

火燈夜巡的火燈。（記者林宜樟攝）

火燈夜巡的火燈。（記者林宜樟攝）

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