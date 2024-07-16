為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

改善路面與人行空間 竹北縣政2路將分5部分規劃

新竹縣竹北市縣政2路人行道寬度不足又有台電或中華電信電箱佔據的問題。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政2路人行道寬度不足又有台電或中華電信電箱佔據的問題。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕持續鎖定道路、人行空間進行改善，新竹縣竹北市公所爭取到中央補助，將以600萬的規劃設計費，修整作為中山高竹北交流道重要聯絡道路之一的縣政2路，計畫北起中山路口，南到興隆路1段，鎖定5個部分規劃改善。

竹北市長鄭朝方說，縣政2路計畫改善的路段北起跟中山路的交岔口處，往南到興隆路1段，全長2100公尺，計畫改善的共有5個部分，分別是：既有AC路面改善、人行步道鋪面改善與更新、既有纜線地下化評估、新增19座庇護島並規劃15處左轉車道、設置23座交通號誌共桿等。

鄭朝方說，竹北居住及就業人口不斷攀升，但仍有很多公共建設老化、損壞尚未更新，其中每一個人都會使用到的道路、人行道更是亟待改善。

這次選中縣政2路推動改善，主要是這條道路上的人行道鋪面嚴重破裂受損、銜接不順有高低差外，還有很多台電或是中華電信的電箱占據其上，整體人行道的寬度也不足，所以市公所向國土署提報永續提升人行安全，以「縣政二路人行空間及道路改善工程」為名，獲得中央核定總設計經費600萬，其中由中央補助492萬，剩下公所自籌，粗估實際需要的總工程款會破億，市公所完成規劃設計後會持續再向中央爭取經費推動執行。

新竹縣竹北市縣政2路人行道上常見因植栽等所造成的鋪面隆起、破損，還有電信電箱佔據，影響行人通行。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政2路人行道上常見因植栽等所造成的鋪面隆起、破損，還有電信電箱佔據，影響行人通行。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政2路的人行道鋪面破損、失修嚴重。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政2路的人行道鋪面破損、失修嚴重。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上週交通事故奪27命！台南、桃園、彰化、屏東上榜
2024/07/12 18:26

上週交通事故奪27命！台南、桃園、彰化、屏東上榜
竹北興隆路9個T字路口開工改善 直行車和左轉車不再「打架」
2024/07/15 14:11

竹北興隆路9個T字路口開工改善 直行車和左轉車不再「打架」

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
苗縣5要道 改善通學環境
2024/07/16 05:30

苗縣5要道 改善通學環境
免爭道 竹北興隆路將設左轉道
2024/07/16 05:30

免爭道 竹北興隆路將設左轉道
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播