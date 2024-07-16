機票價格維持高檔 租機公司估2026甚至2030才恢復正常

華航總經理高星潢美西時間15日於西雅圖飛行博物館出席華航直飛西雅圖慶祝晚宴。（記者蔡昀容攝）

2024/07/16 13:08

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕華航客運航班恢復至疫前8成，上半年收入達646.76億元，年增幅17.01%。總經理高星潢說，目前因缺工缺料，飛機供應不及，機票維持高檔，租機公司預估2026甚至2030才能恢復正常機制。

華航在美西時間15日晚間7點，於西雅圖飛行博物館舉行直飛西雅圖慶祝晚宴。高星潢、西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse、華盛頓州眾議員Cindy Ryu、參議員Bob Hasegawa、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清出席致詞。

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高星潢接受訪問表示，全球因缺工缺料，新飛機趕不上供應，有些飛機又必須淘汰，因此線上可提供服務的座位數一直往下掉，在供不應求之下，機票價格維持高檔。

票價高檔的情況會持續多久？高星潢說，對飛機供應趨勢相當敏銳的三家大型租機公司說法不一，有人說2026，有人預估2028，最久則預計2030年才能恢復正常機制。

民航局明年將在我國機場添加永續航空燃油（SAF）試行計畫，加速國籍航空碳排放減量。高星潢表示，目前油價佔成本約27%，但受SAF影響，未來可能會越來越高；中油要去新加坡或日本等國購買，他們的成本也會增加。

也因供應鏈無法如期交付新機，華航規劃延租既有的波音737-800及空中巴士A330-300；貨機部分，今年引進2架節油的777F貨機，待8月完成最後1架交付，10架將全數到位。

華航另引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊達15架，全機隊25架於2026年交付完畢；也引進A350租機，目前派飛羅馬、新加坡等航線，2025年將迎接波音787機隊，整體共24架，未來擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊。

華航7月14日起直飛西雅圖，拓展航網。西雅圖是華航既有貨運航點，主要運航材、半導體設備、櫻桃、海鮮等時效性生鮮貨品，隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，預估為北美整體營收帶來超過5%成長。

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