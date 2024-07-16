搶人才！新北就博會7/18登場 50家廠商釋出近2千職缺

新北市政府勞工局將於7月18日上午10點至下午2點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會。（勞工局提供）

2024/07/16 13:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局將於7月18日上午10點至下午2點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場邀請家登精密、鎰福電子、昇恆昌、鼎泰豐、一蘭拉麵、首都客運、大豐有線電視、崇利建設等50家廠商參與，提供1900多個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，近日受新興科技趨勢影響，產業鏈訂單陸續回穩；又適逢暑期觀光旅遊潮，帶動整體景氣上升，各大企業紛紛加強招募人才。

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本次最大宗的求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比5成1；其次為科技製造業，職缺占1成7，包含金田餐飲、藏壽司、鼎泰豐、昇恒昌及欣興電子等企業，皆提供破百個職缺。

薪資方面，昇恆昌公司月薪上看76K，誠徵藥師派駐桃園機場；崇利建設開出起薪60K，招募有工地經驗的現場副主任；鎰福電子徵求電源研發工程師，月薪55K起。

針對有彈性工作時間或暑期工讀需求的民眾，現場提供350個以上兼職職缺，包含一蘭拉麵、鼎泰豐，招募內、外場兼職人員，時薪220元起，藏壽司內、外場計時人員，最高時薪上看270元。

活動現場提供手語翻譯服務，協助聽語障礙者溝通及面試。另規劃「履歷健診」專區，由專業職涯老師協助求職者盤點自身優勢，開發履歷亮點，同時邀請「銀髮人才服務據點」、「婦女及中高齡者職場續航中心」等單位設攤宣導，提供全方位就業諮詢服務。

此外，就服處與中央合作推動「婦女再就業計畫」，活動現場提供專案諮詢及開立推介卡服務，若符合專案資格及規定，最高可獲得3萬元獎勵金，詳情可上「新北市人力網」查詢或電洽：0800-091-580。

就業服務處與中央合作推動「婦女再就業計畫」，就業博覽會現場提供專案諮詢。（勞工局提供）

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