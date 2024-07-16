好消息！屏東社會住宅再多348戶 全縣增至5處共1173戶

屏東縣長周春米在臉書宣布社宅再增兩處的好消息。（取自屏東縣長周春米臉書）

2024/07/16 13:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東社會住宅將再增加2處共348戶，均位於屏東市精華區，根據國家住都中心規畫，預計2028年完工；加上這2處新規畫的社宅，屏東縣社會住宅將從3處增至5處；原來的3處包括位屏東市的瑞屏安居共520戶，預計2026年8月完工、位潮州鎮的光春好室172戶、預計2027年1月完工，以及規畫中位恆春鎮的恆春好室133戶。

屏東縣長周春米近日透過臉書向縣民宣布社宅將再增加的好消息，她表示，屏東市除了正在興建的瑞屏安居，核心區兩處社會住宅「永城好室」及「鶴聲好室」也將興建，兩處將提供348戶！

請繼續往下閱讀...

「永城好室」緊鄰勝利星村，規劃185戶，文教與生活機能豐富，更規劃托嬰中心，鼓勵青年安心成家。「鶴聲好室」鄰近屏東榮總，規劃163戶，交通與醫療機能便利，並提供身心障礙友善設施和居住空間，照顧多元族群。

周春米表示，兩處社宅皆由國家住都中心招標中，期待能儘快動工，縣府也會持續推動更多社宅，讓鄉親享有居住平權。

根據國家住都中心發布的訊息指出，將於屏東縣屏東市興建「永城好室」及「鶴聲好室」社宅新建統包工程，預計2028年完工，共提供約348戶社會住宅。即日起公告上網招標至今年（2024年）8月22日止，歡迎廠商踴躍投標。

「永城好室」社宅基地位於勝利路、忠孝路及成功路所夾街廓，鄰近勝利國小、唐榮國小、大同國小、屏東縣政府、縣立體育館、田徑場、屏東公園及屏東醫院，車行6分鐘可抵達台鐵屏東車站，文教與生活機能豐富，規劃托嬰中心及185戶居住單元，鼓勵青年安心成家。

「鶴聲好室」社宅基地位於武昌街，武立公園對面，鄰近屏東榮民總醫院、鶴聲國小及鶴聲國中，距離台鐵屏東站約2.4公里，規劃身心障礙社區式日間照顧中心、身心障礙者社區日間作業設施及身心障礙居住單元等公益社福設施，並提供163戶社宅。

鶴聲好室基地現況。（取自國家住宅及都市更新中心網站）

永城好室基地現況。（取自國家住宅及都市更新中心網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法