台中市民限定定期票 可持悠遊卡到全家便利商店購買

7月16日起持悠遊卡民眾可於全家便利商店購買市民限定TPASS定期票。（市府提供）

2024/07/16 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府自去年7月1日推出中部地區定期票，截至今年6月底中部地區定期票已熱賣近33.6萬張。為擴大市民購買通路，交通局宣布好消息，即（16）日起悠遊卡將在全家便利商店增加販售中部地區定期票台中市民方案，持悠遊卡的市民可在全家便利商店Famiport購買市民限定的公共運輸定期票。

交通局長葉昭甫表示，為了方便民眾購買TPASS通勤月票，特別在台中境內規劃29個區公所、捷運綠線18個車站、台鐵23個車站及2處客運場站（總達干城站及南投客運高鐵台中站）皆可就近購買，持Supercard超級悠遊卡的民眾也能使用手機下載悠遊付APP透過手機加值及購買，其中於29個區公所及台中捷運18站更可享有一站式服務，完成市民限定乘車優惠交通卡綁定後，即可購買市民優惠價的TPASS方案，輕鬆又優惠。

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讓續購TPASS更加方便，即日起台中市民持悠遊卡即可就近到全家便利超商購買享有市民優惠價格的TPASS方案，對於長期使用的民眾來說，到便利商店可快速完成續購作業，且服務全年無休，不受營業時間影響，購買TPASS更方便。

葉昭甫表示，台中市推出通勤月票以來，公共運輸的運量穩定成長，尤其在捷運及台鐵的軌道運輸運量上更是顯著，成長都高達30%以上。有了定期票在手，市區公車、台中捷運、台鐵以及公路客運都「坐免驚」，通勤、通學減輕交通負擔，接駁轉乘四通八達，歡迎民眾多多使用。

交通局提醒，民眾購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必走TPASS專用通道進站，以避免誤扣，

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