近6成國人曾遭遇網路性別暴力 非異性戀男3成曾受害

衛福部保護司公布國內首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」，近6成國人曾遭遇網路性別暴力。（記者林志怡攝）

2024/07/16 13:08

〔記者林志怡／台北報導〕網路使用日漸普及，性別暴力也不再限於實體，通過網路、數位管道快速散播，衛福部保護司今日公布國內首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」，發現國人數位或網路性別暴力經驗終生盛行率達到59.4%，1年盛行率也高達47.4%，各類型的受害樣態中，又以「非異性戀男性」終生盛行率30.2%最高。

日前爆發多起數位性影像事件，引起民眾不安。暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，團隊在保護司委託下展開全國首次數位、網路性別暴力調查，調查對象為我國18至74歲的民眾，通過網路問卷形式進行，總計收回5030份有效問卷。

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王珮玲指出，調查結果發現，有47.4%在過去1年內曾遭受數位或網路性別暴力，且70.4的民眾最後一次受害環境為即時通訊軟體或社群媒體。另高達59.4%的民眾在年滿15歲以後，曾經有過數位或網路性別暴力經驗，足見相關性別暴力型態是國人普遍的經驗，且各年齡層的盛行率都在4成以上。

然而，王珮玲說，填答的受害者中，僅有39%曾經求助，且其中絕大多數都是通過非正式管道尋求協助，其中以「朋友、同學」78.8%最高，其次為「手足、家人或其他親戚」的25.1%、「網友或網路上其他人」的17.3%，而尋求正式管道者，以輔導諮商人員、網路平台、上司、長官、同事等為多。

王珮玲也提到，數位或網路性別暴力其實與「性別及性傾向」息息相關，調查中發現，「非異性戀男性」的數位或網路性別暴力終生盛行率高達30.2%，「非異性戀女性」15.2%次之，接著才是「異性戀女性」的9.5%，「異性戀男性」的6.1%。

此外，王珮玲指出，「非異性戀男性」遭逢事件後求助比例為42.0%、「非異性戀女性」求助比例為52.1%、「異性戀女性」為43.8%、「異性戀男性」為26.3%，但細究其求助對象可以發現，非異性戀者求助於正式管道的比例遠較異性戀者來得低。

政治大學傳播學院新聞學系副教授方念萱說，非異性戀者在進行求助時，還要同時面臨出櫃的壓力，會加大對外求助的阻力，呼籲各界先從「不要責備被害人」開始改變，建構友善的社會環境，並加強宣導求助管道資訊，讓被害人勇敢走出來。

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