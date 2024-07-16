漁船捕撈鯊魚割鰭棄身 動保團體：應一律廢照

蘇澳籍「金滿發66號」出海捕鯊再度割鰭棄身，上月被海巡署查獲違規鯊魚鰭達6510公斤。（海巡署提供）

2024/07/16 12:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕蘇澳籍「金滿發66號」漁船於2021年捕撈鯊魚割鰭棄身，還未經許可提前卸魚，被漁業署重罰500萬元，並收回漁業執照16個月，上月返港再被查獲，動保團體台灣動物社會研究會（動社）今（16日）表示，應對割鰭棄身的漁船祭出重罰，只要違規一次，就應廢止漁業執照。

金滿發66號於上月16日被海巡署和漁業署聯手查出該船再度涉嫌割鰭棄身，動社指出，金滿發66號已是捕抓鯊魚「割鰭棄身」的累犯，2021年違法將捕撈的鯊魚「割鰭棄身」達13公噸，且未經許可提前卸魚，漁船經營者共被裁罰500萬，收回漁業執照16個月，漁船從業人共被罰60萬，收回船員手冊、幹部執業證書16個月，該船取回執照後又再犯，動社認為這跟現行「遠洋漁業條例」處罰過輕有關，尤其對於這類犯行最多只是收回執照，無法直接廢止漁業執照，若要達到廢止執照的情況，必須在1年內在同一違規事由違規2次以上才會加重罰則廢止證書。

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動社進一步指出，金滿發66號再次違法剛好避開1年內違規2次加重罰則的規範，認為若漁船涉及將鯊魚「割鰭棄身」，應徹底落實零容忍，只要違反1次，一律廢止其漁業執照，且應比照美國2010年修的《馬格努森‧史蒂文斯漁業及保育管理法案》，捕撈鯊魚不得在船上割魚鰭，必須將整隻鯊魚帶回。

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