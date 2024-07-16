澎湖候車亭多元化 成為打卡新地標

澎湖監獄外家屬等候區，改造成反哺重生鳥巢造型。（澎湖監獄提供）

2024/07/16 12:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往等候都是漫長無聊的過程，現在卻出現反轉，成為打卡新地標。澎湖繼後寮哈密瓜候車亭後，神秘高牆的澎湖監獄，推出『反哺重生』家屬等候亭，將廢棄物及海漂垃圾廢物再利用，化腐朽為神奇，創造垃圾變黃金，也讓澎湖候車亭更為多樣化，吸引不少觀光客慕名前來，成為拍照熱區。

長久以來澎湖監獄致力於敦親睦鄰，積極遴選在監表現良好之收容人組成社區服務隊，在兼顧戒護安全前提下，與澎湖在地公共環境及機關附近社區共同營造友善環境。此次特將座落於機關大門旁家屬等候亭，利用回收廢棄物及海漂物，把原本平凡無奇的硬體建築改頭換面，裝置成美輪美奐的鳥巢造型景觀。期待未來能成為監獄所在地之湖西鄉鼎灣社區亮麗的打卡新地標。

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此項作品外觀設計為鳥巢形狀，期望展現感懷親情及自由翱翔的意涵，隱喻監獄積極藉由對收容人諄諄教化、作業技訓、愛心戒護及強化家庭支持，期能使收容人潛移默化、洗心革面、成長蛻變，迎向嶄新的人生。不少人認為外型像鳥籠，也像神秘高牆收容人渴望自由的嚮往。

「反哺重生」新地標除了可拍照打卡外，內部亦陳設澎湖監獄自營作業如咖啡、烘焙品、傳統石雕、皮雕及砂畫等各項產品簡介，提供前來會客的民眾及遊客選購，分享並體驗收容人技訓學習成果。無獨有偶的是白沙後寮遊客中心，也以當地特產哈密瓜為造型，製作哈密瓜候車亭，與鄰近著名觀光景點天堂路相呼應。

白沙後寮遊客中心外候車亭，以當地特產哈密瓜為造型。（記者劉禹慶攝）

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