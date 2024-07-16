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加速公共工程完工送電 桃市府、台電合作完成73案

針對交通相關工程送電，桃市府也與台電召開專案會議逐案管制，圖為龜山區「文化一樂善二路口」候車亭公車動態看板。（經發局提供）

針對交通相關工程送電，桃市府也與台電召開專案會議逐案管制，圖為龜山區「文化一樂善二路口」候車亭公車動態看板。（經發局提供）

2024/07/16 12:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕公共工程完工後送電還得等時間，桃市府與台電成立合作平台會議，透過各單位協調，縮短行政流程，經濟發展局表示，自去年起透過合作平台會議完成60案，近期會議再推進13案，包括地政局「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、住宅發展處「楊梅1號社會住宅正式送電」，總計完成73案。

經發局表示，為解決公共建設用電及送電問題，桃市府與台電公司透過合作平台機制，每季定期召開會議，召集相關局處、路政等單位參與，並由副市長王明鉅主持，討論重大或急迫工程、專案協助案件、公開資訊服務案及一般持續性案件等，協調台電加速電力設備遷移或設置及完工送電流程。

經發局表示，去年起透過合作平台會議已完成60案，近期會議再推進13案，如地政局「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、工務局「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程」、住宅發展處「楊梅1號社會住宅正式送電」、新建工程處「平鎮南勢綜合行政大樓新建工程用電案」、養護工程處「復興區羅浮高中通學廊道路口電桿配合改善」等案件。

王明鉅表示，除了重大公共工程案件，攸關民眾的交通工程項目，像是智慧站牌、候車亭及新設交通號誌等，為能提前完成供電供民眾使用，另也與台電召開專案會議逐案管制，如「文化一樂善二路口」（往林口）候車亭公車動態看板、「中山長春路口」送電，讓民眾可以準確了解公車到站時間，減少候車焦慮。

桃市府與台電成立合作平台會議，加速公共工程完工送電，去年起至今已完成73案。（經發局提供）

桃市府與台電成立合作平台會議，加速公共工程完工送電，去年起至今已完成73案。（經發局提供）

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