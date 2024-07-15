垃圾不會分類？ 彰化縣「資源回收細分類指引」出爐

彰化市清潔隊部把資源回收垃圾分區擺好，方便民眾辨識。（記者劉曉欣攝）

2024/07/15 23:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕別再說不會分類！彰化縣環保局自7月1日推行垃圾分類新制，提高垃圾退運標準，針對民眾對於垃圾分類的疑難雜症，做成33項「資源回收細分類項目指引」，其中有10項則是「因地制宜」，例如行李箱就有員林、和美等8個鄉鎮市因為清潔隊願意進行後續處理，而列為資源回收，環保局也尊重地方的決定。

環保局強調，最新公布33項的細指引辦法，主要是針對民眾容易渾淆的部分進一步說明，除了10項是「因地制宜」，其餘23項的分類辦法則是「全縣標準一致」。

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在「全縣標準一致」部分，列為一般垃圾的有：吸管、塑膠封膜、汽球、免洗刀叉匙、藥袋、非布類的鞋類、雨衣、電子發票、手機保護殼、軟殼書包、氣泡紙、蔬果網袋、鋁箔紙、濾網濾心、美耐皿餐具。而充電線、保麗龍碗盤杯托盤、紙杯、薄片塑膠、塑膠類免洗餐具、塑膠蛋盒、牙膏洗面乳包裝、硬的塑膠水管則列為資源回收。

環保局指出，在「因地制宜」部分，分別為行李箱、黃色打包帶、其它顏色打包帶、巧拼地墊、一般地墊與防滑墊、陶瓷磚瓦、碳粉匣、水果外層網帶、布面包包與鞋子、軟的塑膠水管。其中，田尾所收的項目最多，居全縣之冠。

環保局強調，以行李箱為例，員林、和美、北斗、二林、埔心、田尾、芳苑與埤頭等地清潔隊都列為資源回收，主要是因為行李箱為複合材質，必須拆下鐵製拉桿來進可以變賣，剩下就是塑膠類，各清潔隊視其人力狀況，願意進行拆除變賣，就可以增加收入，又可以降低進溪州焚化廠的垃圾量，所以尊重各地清潔隊的做法。

而在打包帶部分，黃色打包帶是PP材質，有彰化市、福興鄉等7鄉鎮市列為資源回收，但其它顏色的打包帶為PET材質，全縣就只有田尾列為回收項目。環保局強調，分類指引未來將會視情況予以調整，也會進行滾動式檢討。

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

針對民眾提出的垃圾分類疑難雜症，彰化縣「資源回收細分類指引」出爐了。（彰化縣環保局提供）

水果外層網帶大多數鄉鎮市都不回收，但全縣還是有溪州、田尾列為資源回收項目。（記者劉曉欣攝）

行李箱要不要回收？彰化縣有8個鄉鎮市願意當作資源垃圾回收，主要是拆掉鐵拉桿變賣。（記者劉曉欣攝）

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