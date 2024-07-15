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探索職涯新視野 桃市青年局推出百場職場體驗課程

與沏茶林國際實業有限公司合作，讓學員實際體驗採集茶葉的工作。（桃市青年局提供）

與沏茶林國際實業有限公司合作，讓學員實際體驗採集茶葉的工作。（桃市青年局提供）

2024/07/15 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局協助青年探索自我及提早規劃職涯，今年推出百場「一日職場體驗」及「職涯課程」，由職場前輩帶領學員深入了解產業現況及未來趨勢，讓學員親身操作職場工作內容，今年5、6月，與台灣橫浜八景島股份有限公司Xpark以及無印良品合作，帶領參與的學員深入瞭解其企業文化，下半年則邀請中華電信、華城電機、技嘉科技、國泰人壽、采盟等知名企業，一同加入「一日職場體驗活動」。

青年事務局長侯佳齡表示，一日職場體驗活動由企業主管帶領學員認識公司經營理念、介紹工作內容，並安排實作體驗與產業問答時間，解答學員在入職前的相關疑惑；職涯課程方面，則邀請各產業前輩分享入行經驗與必備技能，斜槓講師則幫助青年認識自我及突破職涯想像。

此外，職涯導師將傳授求職必備技能，如職能探索、履歷撰寫、簡報技巧和求職安全等。暑假期間，青年局還邀請90後新世代非主流偶像張藝、金鐘獎主持人蔡尚樺及畢業於巴黎藍帶廚藝學校的台灣知名YouTuber主廚佛瑞德Fred，帶來不同領域的經驗分享。

侯佳齡提到，桃園擁有豐富的產業資源，透過「智慧製造」、「資訊科技」、「文化創意」、「民生消費」及「創新領域」5大主題，與企業合作職場體驗活動，幫助青年認識各行各業的職場面貌。同時，暑期名人講座課程將充實青年的求職與就業技能，培養市場競爭力及正確工作心態，提升未來就業競爭力。即日起至11月，眾多場次因應不同主題陸續開放，歡迎30歲以下青年免費報名參加，可隨時關注桃園市青年事務局官網。

與桃園青年局優秀畢業團隊-稻穗股份有限公司合作，帶領學員實際操作科學實驗。（桃市青年局提供）

與桃園青年局優秀畢業團隊-稻穗股份有限公司合作，帶領學員實際操作科學實驗。（桃市青年局提供）

與台灣無印良品股份有限公司合作，企業主管向學員介紹日系零售業的經營理念與分享工作內容。（桃市青年局提供）

與台灣無印良品股份有限公司合作，企業主管向學員介紹日系零售業的經營理念與分享工作內容。（桃市青年局提供）

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