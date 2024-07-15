台中1999通話王平均每天狂call逾18通 1年講掉7萬多元電話補助

台中1999專線24小時待命，接聽服務民眾疑難雜症。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/15 21:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民「1999專線」24小時待命，但有民眾把1999當「全民開講」，對時事不滿就call in，因通話前5分鐘免費，研考會統計，去年「通話王」平均每天打超過18通電話，光1人1年講掉7萬多元電話費，通話費全由市府買單；今年統計到5月，今年的「通話王」也已來電近2500通，電話費超過3萬元，研考會籲民眾不要佔用資源。

研考會指出，早期台中1999專線前十分鐘免費，年電話費補貼約7、8百萬元，市府在2015年時調整為前5分鐘免費，免費時間雖縮短一半，但通話費仍十分可觀，去年進話量達69萬1100餘通，電話費用掉427萬餘元；今年統計到5月的電話費也已用掉近160餘萬元。

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研考會統計去年通話「10大常客」一年共撥打2萬3千餘通電話，10人1年就講掉24萬餘元的電話費，其中「通話王」年撥6815通電話，平均每天打超過18通，1個人1年就講掉7萬1966元的電話費。

今年的「10大常客」也不遑多讓，光統計到5月就撥了1萬1300多通電話，花掉12萬餘元電話補助，今年的「通話王」到5月也已打了2447通電話，也是平均每天打超過16通電話，光他1人已講掉3萬3千多元的電話費。

但10大常客通話的內容常與市政無關，純把1999當「全民開講」，有看不慣的時事或是市府新政策就打來開講、開罵，也有民眾覺得因台中的話務人員「比較人性」，把1999當「張老師」，有事沒事打來找人談心事。

研考會指出，為不影響其他民眾來電權益，話務人員均會在第一時間針對民眾需求提供解答、轉介或轉達服務，但遇非關市政等「純聊天」的進話，也只能耐心以對或採儘量控制在通話3分鐘內因應；研考會強調，1999在颱風天或疫情期間，均發揮即時協助甚至援助民眾的功能，籲民眾善用資源，不要影響別人的權益。

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