高雄演唱會復古在地 陳其邁：藍寶石大歌廳票剩不多

陳其邁今晚為藍寶石大歌廳代言。（翻攝陳其邁臉書）

2024/07/15 20:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁行銷演唱會成精!他今晚透過臉書宣告，指出高雄的演唱會不只流行、國際，也有復古、在地！強調最經典的「藍寶石大歌廳」復刻秀場文化，今年將在父親節檔期登場，提醒大家票剩不多，快把握機會。

陳其邁介紹2024真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會，特別以「金曲綜藝之夜」為主題，注入全新層次靈魂；由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如共同主持，藍寶石資深藝人黃西田更首度出任戲劇編導。

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他提到今年的藍寶石規模、格局再升級，讓參與演唱會的觀眾更能體驗當年秀場舞台的臨場感，高雄逐一建置場館，吸引多場國際級演出，但屬於高雄特色的節目內容與舞台也不會缺席，爬梳歷史，讓曾紅極一時的「高雄藍寶石大歌廳」澎湃再現。

陳其邁提醒，藍寶石票剩不多，快把握機會，全家一起來看，今年還有特別加碼，門票可免費兌換秀場傳奇故事展搶先看，史上首度上百件藍寶石文物秀服特展，再現秀場時代綜藝風華，讓長輩重溫歌廳秀文化，年輕人感受爸媽年代Live House的模樣。

高流說明，2024真愛秀．藍寶石大歌廳金曲綜藝之夜，8/3週六晚在高雄流行音樂中心海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）舉行，當天18:00可進場，第二場8/4週日 傍晚16:00可進場，可至ibon售票系統購票，或高雄流行音樂中心官網查詢。

陳其邁今晚為藍寶石大歌廳代言。（翻攝陳其邁臉書）

藍寶石大歌廳推出文物秀服特展。（記者王榮祥翻攝）

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