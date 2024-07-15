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幼園狼師案被批無作為 北市教育局：行政權有限、證據不足

台北市某私立幼兒園園長之子擔任老師卻涉嫌性侵園內女童，市議員簡舒培痛批教育局在2022年首度案發時，可以啟動性平程序要求狼師請假卻沒有做。（資料照）

台北市某私立幼兒園園長之子擔任老師卻涉嫌性侵園內女童，市議員簡舒培痛批教育局在2022年首度案發時，可以啟動性平程序要求狼師請假卻沒有做。（資料照）

2024/07/15 20:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市某私立幼兒園園長之子擔任老師卻涉嫌性侵園內女童，檢警在男子電腦查扣600多部性影像，台北市議員簡舒培痛批柯文哲、蔣萬安兩任市府應作為而不作為，並指教育局在2022年首度案發時，可以啟動性平程序要求狼師請假卻沒有做；台北市教育局副局長陳素慧強調，「性別平等教育法」是將幼兒園排除適用的，在沒有檢舉人、陳情人的情況下，無法命教保員請假，2023年7月的案子，則因適用新上路的「教保服務人員條例」可以即刻停聘。兩案雖是同一行為人，但處置不能混為一談。

陳素慧說明，2022年首度案發時，家長直接報案，與警方到幼兒園調畫面，校安通報獲知後，也立即啟動行政調查調閱畫面；該名幼童是6月轉入，報案後就轉出，將近一個月的畫面一一審閱後，未發現任何蛛絲馬跡，而檢方偵查後，於2023年6月不起訴，此案告一段落；2023年7月接獲通報，依照2023年新上路的「教保條例」，進行停聘、停職等處分。

對於議員所指教育部曾在2020年7月發函建議地方政府，在「教保條例」修法完成前，教保員涉嫌性侵害、性騷擾、性剝削或虐待兒童行為，得提經性別平等教育委員會或認定委員會決議，命該教保員請假，暫時離開校園現場並靜候調查；陳素慧說明，教育部建議做法，但當時未完全適用「性別平等教育法」，在沒有檢舉人、沒有陳情人、沒有畫面及證據的情況下，無法依教育部2020年7月所建議命教保員請假，暫離現場。

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