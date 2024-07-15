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慈光身障協會辦健康課程 助身障者培養正確觀念和習慣

慈光身障協會舉辦多元的健康課程體驗給身障者和照顧者。示意圖。圖為慈光協會過去和成大合辦的活動畫面。（資料照）

慈光身障協會舉辦多元的健康課程體驗給身障者和照顧者。示意圖。圖為慈光協會過去和成大合辦的活動畫面。（資料照）

2024/07/15 22:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市慈光身障協會近日舉辦多元的健康課程體驗給身障者和照顧者，其中以植物食譜為主題的烹飪課程帶給學員對健康生活方式的興趣。慈光身障協會榮譽理事長何文讚表示，「多樣化的主題活動，讓身障者和照顧者可以獲得健康概念與知識」。

綜合媒體報導，台南市慈光身障協會近日舉辦身障者及照顧者健康衛教團體系列活動，活動內容包含營養課程、烹飪課程、音樂體驗和經脈按摩等，希望能藉由各種課程體驗，讓身障者、照顧者及一般民眾，增加自我保健等概念，並提升對自身健康的重視。

其中，以植物食譜為主題的烹飪課程，老師提供營養指導和健康諮詢，並通過烹飪展示植物食譜的美味與營養價值。上完課程的學員表示，從食材選擇和烹煮過程中，體會到包容和共融的重要性；也有學員說，這次的課程不僅是烹飪體驗，更是對健康飲食的探索和推廣，藉由這樣的活動，可以增加人們對健康生活方式的興趣。

主辦單位指出，植物烹飪活動不僅增加參與者的的烹飪技能，更強化社區對多元健康飲食的理解。慈光身障協會榮譽理事長何文讚則說：「多樣化的健康主題活動，讓身障者和照顧者可以釐清個人的健康概念與知識，培養正確的保健觀念，更可以增強健康習慣的養成」。

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