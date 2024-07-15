喪禮法師帶繞場 晚輩大跳「滑步舞」超歡樂？ 內行網友給解答

在一喪禮場合，法師帶頭領跑，後面的家屬卻跳起滑步舞。（圖擷取自Threads）

2024/07/15 20:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一般喪禮大多都是嚴肅、哀戚的場合。然而，近日有一名網友在網上PO出一段影片，可見在一喪禮場合，法師帶頭領跑，後面的家屬卻跳起滑步舞。影片曝光後，引起網友議論，更釣出有相同經驗的內行網友給出解答。

一名網友在Threads上分享一段影片，現場看似在做法會，只見法師帶家屬們繞著場地跑，怎料，後方家屬臉上充滿笑容，甚至還有晚輩開始跳起滑步舞，就連法師也忍不住偷笑。對此，原PO也在標題寫上，「這是葬禮嗎？」。

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影片曝光後，網友紛紛留言表示，「怎麼連師父也在笑」、「喪禮上為什麼會這麼開心」、「這是惡搞的嗎...」、「看來遺產留了不少，不然怎麼會高興成這樣」，不過也有人認為，「不然都一定要哭哭啼啼的嗎？」、「這應該是喜喪吧，不要搞不清楚就說人家不孝」。

也有不少網友分享這是「跑藥懺」的儀式，「之前幫我爸做藥懺，法師帶我們來回奔跑，結果我跟我兩個弟弟三個人撞在一起，我們三個直接笑場」、「以前阿公過世的時候有做，當時真的沒辦法直接忍住笑出來」、「我阿嬤走的時候我家也有，那時候真的是全場都笑出來，因為前面帶頭跑很快，我哥哥在後面跑不太動，追得要死，所以大家都笑翻」、「前幾年也做過藥懺，跑太快跑到很想笑。但想想可以做的開心，對往生的家人來說應該是最好的。」。

事實上，舉辦「跑藥懺」儀式為，若往生者於生前因病長期吃藥，病期很久，則可借由師父禮請藥師如來，讀誦藥師經文，並用藥壺煎藥，由師父帶領子女跑藥懺來驅走身上的病痛，使亡者能解除身體病痛而完全康復。

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