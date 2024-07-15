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從受助到助人！新北餐車少年教偏鄉小孩做雞蛋糕

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，培力少年少女教導偏鄉小孩製作雞蛋糕，展開服務學習蛻變之旅。（新北市少年培力園提供）

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，培力少年少女教導偏鄉小孩製作雞蛋糕，展開服務學習蛻變之旅。（新北市少年培力園提供）

2024/07/15 17:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市少年培力園輔導經濟弱勢、中輟、隔代教養少年，由更生少年關懷協會承辦，培力園主任莊宛蒨看見深夜工作無法返家的15歲少女拿著不符勞動基準法的低薪，決定啟動「貓培你飛」行動餐車技職培力方案，希望幫助有經濟自立需求的少年不只緩解壓力，也能習得一技之長。

「貓培你飛」以微型創業為基礎，培力有自立需求或經濟弱勢青少年，學習的同時亦能回饋社會，在疫情期間，餐車曾送出4000份雞蛋糕力挺新北市前線醫護警消，亦多次參與公益園遊會。今年暑假餐車前進新北偏鄉，在3天2夜的學習之旅中，由餐車少年教導社區孩童製作雞蛋糕。

來到偏鄉教小朋友製作雞蛋糕，少女小芝與5年級學生聊的起勁，她笑著說，原來她們沒有距離的聊天內容是討論大家平常玩哪一款手遊。

害羞又內向的阿興在出發前感到壓力，實際服務卻改觀，他說，這次帶3、4年級小學生，都願意主動參與，跟原本想像的完全不一樣，讓他覺得不能用城鄉差距的刻板印象看待每一個人。

阿興說，回來的路上他很想跟小孩說，「你們都很有潛能，一定可以更厲害」，雖然住在山上有些不便，但課程多元，祝福好好學習，未來變成有價值的人。

帶隊的專員高彤表示，餐車少年平常學業，生活兩頭燒，這次服務學習能帶給少年們更寬廣的視野，期望透過偏鄉旅行找尋自我價值，讓少年看見自己有能力給予幫助、回饋社會。

高彤說，都市長大的孩子有些需求和資源可以輕鬆獲得，但偏鄉孩童受限於資源不足與交通限制，所以更期待少年體驗與自己相差甚遠環境能夠帶來的人生體悟。珍惜所有。

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，培力少女手把手教導偏鄉小孩製作雞蛋糕，展開服務學習蛻變之旅。（新北市少年培力園提供）

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，培力少女手把手教導偏鄉小孩製作雞蛋糕，展開服務學習蛻變之旅。（新北市少年培力園提供）

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，展開服務學習蛻變之旅，培力少年少女們得到深刻體悟。（新北市少年培力園提供）

新北市少年培力園餐車前進偏鄉，展開服務學習蛻變之旅，培力少年少女們得到深刻體悟。（新北市少年培力園提供）

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