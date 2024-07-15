內政部補助9000萬，苗縣將改善校園周邊易肇事路口。圖為苗栗市為公路段改善示意圖。（苗縣府提供）

2024/07/15 17:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為改善校園周邊道路車輛交織、容易肇事造成學生與行人危險，苗栗縣政府向內政部爭取補助、總經費9000萬，目前正辦理施工說明會，預計近期將由廠商開始施作5處主要路段，工期預計約8個月，希望能保障學生與行人安全。

苗栗縣政府工務處養護科表示，目前獲核定將改善路口為苗栗市為公路與福興街路口至為公路與國華路路口、中正路與天雲街路口至中正路與新光街路口、光復路與天雲街路口至光復路與中正路路口、民族路與忠孝路路口至府東路與縣府路路口、竹南鎮博愛街與功明街路口至博愛街與大營路路口以及頭份市文化街與中央路路口至文化路與信東路二段路口等處。

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苗縣府工務處養護科指出，施工路段處沿線將刨鋪路口AC路面與設置壓花地坪人行道，除改善既有路面損壞部分，也將增設人行道解決目前車道與停車位排擠行人空間問題，希望讓行人與學生通行更安全。

苗栗縣政府也強調，已陸續完成建置苗栗高中、苗栗高商等學校及苗栗市英才路、正發路、正展路、縣府路、頭份市中華路等處人行道，對於降低路口人車衝突大有助益，將持續配合中央政策，推動通學環境優化及人本環境提升。

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