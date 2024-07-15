巴黎國際發明展 苗縣17作品參賽奪5金1銀13銅佳績

余慶鵬（右）與女兒余婕菱等人研發的「模組化全自動清洗系統設備」獲得金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

2024/07/15 17:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年巴黎國際發明展，台灣代表團有68件參展，其中苗栗縣有17件參展，結果獲5金1銀13銅佳績；其中，經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物獲得金獎；此外，國立聯合大學工業設計學系學生蔡宗翰研發「無塑環保包裝紙箱「及「無塑紙箱專用工具」，看似簡單作品，卻獲評審團青睞，奪下二項金獎，表現亮眼。

苗栗縣今年前往參賽作品都是縣內廠商，大學師生及鄉親的研究成果，多次率學生前往參展的聯大工業設計學系系主任徐義權分析，今年得獎作品的議題及趨勢，主要有環保減塑碳、減塑，例如得金獎的無塑膠紙箱，講求安全保護生命，獲得金獎的避難背包及獲銅獎的防彈滑板，其次是缺糧及食安問題，例如獲獎的全自動清洗設備、矽膠食物袋與竹碳鍋，以及著重環保及空氣品質的得獎作品除臭液。

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苗縣府工商發展處指出，此次獲得佳績，苗栗縣地方型SBIR創新研發補助計畫功不可沒。透過SBIR計畫的挹注，苗栗在地廠商得以投入研發，將創新點子轉化為具市場潛力的產品。例如，苑裡鎮偉鵬公司在SBIR計畫的支持下，研發出「模組化全自動清洗系統設備」，不僅在巴黎發明展中獲得金獎肯定，更成功吸引日本廠商簽署代理合約，為苗栗縣爭光。

此外，國立聯大三年級學生蔡宗翰研發出「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得法國評審團的高度讚賞，並形容這個聰明的創作如同迴紋針、便利貼一般，很有機會讓每個人都使用到，進而有效改善全世界塑膠垃圾氾濫的危機。另，喜歡衝浪的聯大學生王彥淳研發出具發光置的衝浪板，能提升夜間照明及腳底防滑功能，亦獲得銅獎殊榮。

鍾東錦今（15）日接見頒獎表揚時指出，苗栗縣將開發地熱及氫能源，未來會持續推動創新研發補助計畫，鼓勵中小企業投入研發，加強產學合作，並拓展國際市場，為苗栗創新研發領域注入更多動能。

苗栗縣長鍾東錦（中）對獲得金牌的「模組化全自動清洗系統設備」性能，相當感興趣。（記者張勳騰攝）

今年巴黎國際發明展，苗縣17件作品參賽奪5金1銀13銅佳績，苗栗縣長鍾東錦（前左五）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

國立聯合大學大三學生蔡宗翰（左）研發「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得金獎殊榮；同校學生王彥淳研發出具發光置的衝浪板，亦獲得銅獎。（記者張勳騰攝）

獲得金獎殊榮的避難逃生背包。（記者張勳騰攝）

經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物，獲金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

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