為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

巴黎國際發明展 苗縣17作品參賽奪5金1銀13銅佳績

余慶鵬（右）與女兒余婕菱等人研發的「模組化全自動清洗系統設備」獲得金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

余慶鵬（右）與女兒余婕菱等人研發的「模組化全自動清洗系統設備」獲得金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

2024/07/15 17:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年巴黎國際發明展，台灣代表團有68件參展，其中苗栗縣有17件參展，結果獲5金1銀13銅佳績；其中，經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物獲得金獎；此外，國立聯合大學工業設計學系學生蔡宗翰研發「無塑環保包裝紙箱「及「無塑紙箱專用工具」，看似簡單作品，卻獲評審團青睞，奪下二項金獎，表現亮眼。

苗栗縣今年前往參賽作品都是縣內廠商，大學師生及鄉親的研究成果，多次率學生前往參展的聯大工業設計學系系主任徐義權分析，今年得獎作品的議題及趨勢，主要有環保減塑碳、減塑，例如得金獎的無塑膠紙箱，講求安全保護生命，獲得金獎的避難背包及獲銅獎的防彈滑板，其次是缺糧及食安問題，例如獲獎的全自動清洗設備、矽膠食物袋與竹碳鍋，以及著重環保及空氣品質的得獎作品除臭液。

苗縣府工商發展處指出，此次獲得佳績，苗栗縣地方型SBIR創新研發補助計畫功不可沒。透過SBIR計畫的挹注，苗栗在地廠商得以投入研發，將創新點子轉化為具市場潛力的產品。例如，苑裡鎮偉鵬公司在SBIR計畫的支持下，研發出「模組化全自動清洗系統設備」，不僅在巴黎發明展中獲得金獎肯定，更成功吸引日本廠商簽署代理合約，為苗栗縣爭光。

此外，國立聯大三年級學生蔡宗翰研發出「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得法國評審團的高度讚賞，並形容這個聰明的創作如同迴紋針、便利貼一般，很有機會讓每個人都使用到，進而有效改善全世界塑膠垃圾氾濫的危機。另，喜歡衝浪的聯大學生王彥淳研發出具發光置的衝浪板，能提升夜間照明及腳底防滑功能，亦獲得銅獎殊榮。

鍾東錦今（15）日接見頒獎表揚時指出，苗栗縣將開發地熱及氫能源，未來會持續推動創新研發補助計畫，鼓勵中小企業投入研發，加強產學合作，並拓展國際市場，為苗栗創新研發領域注入更多動能。

苗栗縣長鍾東錦（中）對獲得金牌的「模組化全自動清洗系統設備」性能，相當感興趣。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（中）對獲得金牌的「模組化全自動清洗系統設備」性能，相當感興趣。（記者張勳騰攝）

今年巴黎國際發明展，苗縣17件作品參賽奪5金1銀13銅佳績，苗栗縣長鍾東錦（前左五）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

今年巴黎國際發明展，苗縣17件作品參賽奪5金1銀13銅佳績，苗栗縣長鍾東錦（前左五）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

國立聯合大學大三學生蔡宗翰（左）研發「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得金獎殊榮；同校學生王彥淳研發出具發光置的衝浪板，亦獲得銅獎。（記者張勳騰攝）

國立聯合大學大三學生蔡宗翰（左）研發「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」，獲得金獎殊榮；同校學生王彥淳研發出具發光置的衝浪板，亦獲得銅獎。（記者張勳騰攝）

獲得金獎殊榮的避難逃生背包。（記者張勳騰攝）

獲得金獎殊榮的避難逃生背包。（記者張勳騰攝）

經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物，獲金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

經營事業有成的苗栗縣子弟吳載道研發「絲瓜絡水耕泡棉」，利用天然菜瓜布纖維取代泡棉塊，減少大量塑膠廢棄物，獲金獎殊榮。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
巴黎國際發明展獲獎商品 苗縣府媒合昇恆昌行銷國際
2020/01/06 17:23

巴黎國際發明展獲獎商品 苗縣府媒合昇恆昌行銷國際
巴黎國際發明展苗栗奪2金3銀3銅 菜瓜布減塑獲大讚
2021/12/27 17:39

巴黎國際發明展苗栗奪2金3銀3銅 菜瓜布減塑獲大讚

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
6娃為便利媽迷手機追劇 創意發想奪法國發明展銅牌
2019/05/09 19:50

6娃為便利媽迷手機追劇 創意發想奪法國發明展銅牌

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播