看見每棟建物的「前世今生」 台南左鎮老街住戶專屬QR-Code啟用

在地方創生團隊的努力下，左鎮老街的營造相當成功。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/15 16:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕號稱「全國最短」的台南左鎮老街，在地方創生團隊的努力下，逐漸打響名號，到訪的遊客激增，數位機會中心與樂齡學習中心等單位攜手，為現場13戶住家製作專屬的QR-Code，民眾掃瞄條碼後，就可透過影片，看見每棟建物的歷史故事，以及早期的營業項目，如冰果室、理容院、水電行、醬油間、國術館、糕餅舖，甚至道士壇……等，了解各店面的「前世今生」，人文巧思引起矚目。

左鎮國小校長楊靜芳表示，這項老街變遷的文史研究計畫，是從數位機會中心與樂齡學習中心合作採訪醬油間的故事時開始發動，進而推展至所有的13戶店面，全部調查、彙整，各家專屬的QR-Code已於本月初啟用，讓遊客更清楚認識當地的過去景況。

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每戶都透過耆老口述，憑藉著各自的記憶，回想街區情景，並拍攝解說影音，經核對、確認，再由當地文史工作者賴政達協助後製，上傳Youtube頻道，民眾只要掃瞄屋外所張貼的專屬條碼即可收看，了解該棟建物過去的發展歷史。

左鎮老街目前長度約百米，兩側僅13戶店面，後來才搬至的居民，有的也不清楚該棟建物之前營業狀況，透過影音才知道背後的故事。

楊靜芳說，數位機會中心目前設置於左鎮國小內，以新興科技體驗方式，普及偏區民眾的應用能力，提升整體生活品質，近來極力推動文化典藏工作，要將當地值得保存的資料、物件、老建築等，都完整記錄下來。

左鎮老街上都每棟建物都貼有專屬的QR -Code，掃描之後就能了解店家之前的故事。（記者吳俊鋒攝）

在地方創生團隊的努力下，左鎮老街的營造相當成功。（記者吳俊鋒攝）

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