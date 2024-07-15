宜蘭太平山遊客亂丟便當及空盒畫面曝光 網友飆罵直接開罰

宜蘭太平山傳出遊客亂丟便當及空盒，外界擔心引來黃喉貂（如圖）之類野生動物搶食，造成生態惡性循環。（林業保育署宜蘭分署提供）

2024/07/15 17:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區傳出遊客吃完便當，把空盒往坡邊下丟，或把沒吃的便當棄置路邊，亂丟便當盒及廚餘不僅破壞環境，也會引來黃喉貂之類野生動物搶食，影響牠們的習性，造成生態惡性循環；園方今天回應，將增設監視器並加強巡查遏阻。

太平山遊樂區海拔約2000公尺，園區氣溫比平地低10度，被視為避暑勝地，今年暑假入園人數比平時多出30％，現在卻發生遊客棄置便當、亂丟空盒脫序行為，園方透過官網呼籲遊客發揮公德心，網友留言回應，「直接開罰」、「帶下山有這麼難嗎」、「水準有夠低」。

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太平山遊樂區經理阮名揚說，太平山莊及翠峰湖分岔處的分歧點停車場，昨天中午有人吃完便當把空盒往山坡下丟，工作人員接獲目擊者通報攀繩而下，清出便當空盒、咖啡紙杯、寶特瓶，隨後擴大巡視，另在翠峰景觀道路200公尺處路旁，發現團客棄置的保麗龍保溫盒，盒內有5個沒吃的便當。

阮名揚說，亂丟便當廚餘破壞山林環境，經高溫曝曬產生惡臭，黃喉貂等野生動物被引誘覓食，容易改變原有習性與行為，衝擊自然生態，園方研擬因應對策，包括太平山遊樂區入口售票站逐車宣導不要亂丟垃圾、會同太平山派出所及太平山工作站加強巡視、亂丟垃圾熱區增設監視器。

阮名揚說，遊客在太平山遊樂區亂丟垃圾被查獲屬實，可依違反森林法第五十六之三條第一項第二款，處1000元以上6萬元以下罰鍰。

太平山分歧點停車場山坡下，被清出便當空盒、咖啡紙杯、寶特瓶。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山工作人員在分歧點停車場攀繩而下，清理山坡下的廢棄物。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

翠峰景觀道路200公尺處路旁，發現團客棄置的保麗龍保溫盒，盒內有5個沒吃的便當。（林業保育署宜蘭分署提供）

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