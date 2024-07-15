企業搶人！公部門土木工程缺很大 雲縣提3利多留人

雲林縣交通工務局每年工程案件發包近300件，還有其他工程會勘、驗收、規劃等業務，人力現仍有14名缺額，提出3大利多留才。（記者黃淑莉攝）

2024/07/15 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕公部門土木工程人員因職務繁重、待遇不如民間，加上民間企業祭出高薪搶人，這幾年離職率高，雲林縣交通工務局目前有14名缺額，縣府提出提高專業加給、留任獎金、工程獎金等3大利多盼能留才。交工局長汪令堯表示，人事行政總處同意將專簽報行政院核准。

汪令堯指出，交工局編制員額有39人，其中缺額最多是土木工程人員編制須20人，現缺額10人，近5年交通技術、土木工程職系人員離職率高，正式人員離職有23人，其中10人辭職、8人平調其他機關、4人考試錄取分配他機關，有1人調陞他機關。

請繼續往下閱讀...

汪令堯表示，土木工程職系人員離職主要原因是工作繁重、壓力大及薪資低，高考新進人員年薪約6、70萬元，私人企業新人待遇差不多，但若有1、2年工作經驗且領有技師執照，年薪可達150萬元以上。

汪令堯說，日前他聽說外縣市有名土木工程職系課長被營造大廠挖角，年薪約200萬元還提供配車，相較之下公部門根本沒有競爭力很難留人。

汪令堯指出，雲林縣交工局業務量爆增，以現有人力光每年超過250件工程案件發包都很吃力，還有其他業務、工程等工作，有鑑於此，縣府向人事總處提出工程人員待遇提升方案，包括提高專業加給、增加留任獎金及提高工程獎金等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法