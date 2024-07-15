濫權校長無懲處坐領高薪 范雲促完善不適任退場機制

針對嘉義市國小代理教師輕生案，監察院6月糾正嘉義市政府及國小。民進黨立委范雲今日與代理教師工會共同舉行記者會，揭露時任嘉義市教育處長林立生及趙姓校長的各種濫權手段。（范雲國會辦公室提供）

2024/07/15 16:21

〔記者謝君臨／台北報導〕針對嘉義市國小代理教師輕生案，監察院6月糾正嘉義市政府及國小。民進黨立委范雲今（15）日與代理教師工會共同開記者會，揭露時任嘉義市教育處長林立生及趙姓校長的各種濫權手段，但事發至今2人均無受到任何懲處，持續位居要職。范雲要求，教育部應完善不適任校長退場機制，阻斷校園中的權力結構，保障基層教師及學生權益。

根據監院調查報告，2021年9月，趙姓校長在教室內針對某學生裝設監視器，陳姓代理教師表達理念不合後辭職，趙卻在網路發表不實言論引發霸凌效應，爾後陳師輕生過世。隔月，嘉市府教育處在議員要求後提出調查報告，但該報告不僅事先送給校長審閱批改，內容還避重就輕、掩蓋真相，蓄意偏袒校長。

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調查報告指出，2022年3月，嘉義市議會要求嘉市府重啟調查，調查結果認為校長行為實屬「權力濫用」，但與霸凌的「持續性」要件仍有落差，不成立職場霸凌。今年6月，監院調查後通過糾正嘉市府及國小。但林立生本月12日就任新竹市教育處長；趙自行請辭後現擔任嘉義市數位學習辦公室執行秘書。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，3年來都難以忘記嘉市府當年處理本案的不當之處：對家屬一面說會秉公處理，一面讓校長修改給議會的調查報告；對校內老師施壓及恐嚇不得談論此案，但對外宣稱已進行師生輔導；對工會則是施壓、抹黑、揚言封殺。黃並於現場播放一段林立生哭求情勒家屬的錄音檔。

黃湘仙痛訴，從本案和其他許多案件中，看見許多校長像山大王一手遮天，又或者教育局處和校長們聯手官官相護，試圖對案件包庇、吃案或從中操弄，難道制度上沒有可以監督制衡這些不適任教育局處首長和校長的機制嗎？基層教師就要持續成為校園職場霸凌的受害者嗎？

范雲說，目前針對校長的相關法規包括「教育人員任用條例」、「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「國民教育法」及「高級中等教育法」等，但因各法規修正進度不一，造成目前對不適任校長處置很混亂。

代理教師工會法律顧問楊博勛律師指出，校園缺乏基層教師的申訴及吹哨者保護制度，應儘速推動相關法制，促使教職員們更有底氣及後盾，以完善教育環境的「外部控制」。

范雲認為，目前針對不適任校長的各項法規都還不夠完善，要求教育部應儘速修正相關法規，強化校長處理校內事務須公平公正公開。針對在校園中擁有至高權力的校長，教育部也應完善不適任退場機制，才能保障校園內師生安全及權益。

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