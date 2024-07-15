華航看中西雅圖 轉機美國其他城市免走「回頭路」

華航台北直飛西雅圖航線復航，總經理高星潢搭乘首班復航班機至西雅圖，於美西時間7月14日接受媒體聯訪。（記者蔡昀容攝）

2024/07/15 16:51

〔記者蔡昀容／西雅圖報導〕暌違16年，華航於台灣時間7月14日起恢復台北直飛西雅圖航線，飛航10小時57分鐘後降落西雅圖國際機場，接受灑水儀式祝賀。華航總經理高星潢說，西雅圖位於西北角，轉機到其他城市不必走「回頭路」，加上有許多科技公司、僑胞和自然資源，科技、文化、商業、旅遊兼具，其中華航特別看好轉機族群。

華航在航班起飛前、落地後，分別於桃機、西雅圖機場舉行慶祝儀式。西雅圖當地時間晚間9時，高星潢、西雅圖機場公司專委Sam Cho、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、 西雅圖台北經濟文化辦事處（TECO）處長甄國清出席儀式，剪綵合影。

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甄國清說，西雅圖現在全美城市經濟規模排名第8大，超越亞特蘭大和費城，許多高科技公司也陸續在這設總部；華航再開直飛航線，讓西雅圖僑界和各界都很高興。

高星潢表示，西雅圖自然資源豐富，希望能推廣給台灣觀光客，也期待西雅圖這邊的相關單位，能推廣台灣觀光自然景點；謝謝西雅圖政府、僑界和機場方給予的支持，讓這條航線能在停航16年後復航。

高星潢聯訪指出，西雅圖位於西北角，地理位置非常好，旅客要再轉機到美國其他城市，不必走回頭路，替旅客減省飛行時間；另外，西雅圖僑胞相當多，因此華航看好這裡的轉機市場，以復航首班來說，坐了9成4的旅客，其中45至50％屬於轉機客。

星宇8月也將加入西雅圖直飛航線，屆時連同長榮、達美，將有4家業者經營，會不會擔心削價競爭？高星潢認為，價錢會由自由市場決定，在供不應求情況之下，不會出現削價情況。

至於後續對美國航線的佈局，高星潢說，要待新飛機抵達和運能提升的時間，再來做評估，美國東北角等都是評估考量選項。

西雅圖航線復航之後，由A350-900型客機執飛，高星潢表示，和16年前的A340相比，A350平飛速度較快，可減少30至40分鐘航程，機上裝備也更新；不過設備使用5年後，多面臨維修的問題，最近會安排A350進行內部翻修。

業界認為，今年是航空業的盛世，高星潢也認為2024年對航空業來講是豐收年，但他抱持「樂觀的審慎」態度，「我很樂觀，但是我要好好的做」，該訂來的飛機，要趕快爭取過來，避免樂觀局面稍縱即逝。

華航「台北直飛西雅圖」首班復航班機於美西時間7月14日降落西雅圖機場，華航舉辦慶祝儀式。左起西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清、華航總經理高星潢、西雅圖機場公司專委Sam Cho。（記者蔡昀容攝）

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