桃園捷運棕線預計明年動工 捷運局11公里步行現勘

桃市府捷運工程局15日率領市府相關單位及桃園大眾捷運公司，以步行11公里方式完成棕線沿線踏勘。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/15 16:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運棕線預計明年動工，桃市府捷運工程局今（15日）率領市府相關單位及桃園大眾捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，以步行11公里方式完成棕線沿線踏勘，實地瞭解路廊沿線於未來施工時可能遭遇的課題，並與各單位協調與溝通，捷運局長劉慶豐表示，透過現場實地踏勘，更能有效擬定招標策略，加速辦理工程發包作業。

劉慶豐表示，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，總長11公里、沿途將設置7個車站，兩端點分別為台鐵桃園站、捷運綠線G07站以及捷運新蘆線、萬大線迴龍站銜接轉乘，是桃園到新北新莊區最短、最直捷路徑，完工通車後迴龍到桃園約18分鐘，非常有利就學及就業族群通勤，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，建構1小時軌道運輸生活圈，帶動桃園及龜山區域繁榮發展。

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劉慶豐表示，為確保捷運棕線順利於明年動工，行政院於今年3月1日核定綜合規劃後，即展開後續建設作業，5月已完成專案管理（PCM）決標，並辦理基本設計及整體經費細部檢討，完成後將再報送行政院公共工程委員會進行經費審議，配合11公里現場實地踏勘，能更有效擬定未來招標策略，加速辦理工程發包。

劉慶豐表示，經過現場實地踏勘後，捷運局針對棕線沿線場站規劃、公私有土地取得及捷運開發用地劃設進行盤點，接續將彙整各單位意見，針對相關工程課題制訂因應對策並納入招標文件中，以利後續發包與工程推動，期盼降低工程阻礙，達成2032年如期如質通車目標。

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