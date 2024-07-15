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中興大學研究：水稻田吃益生菌 緩解溫室氣體排放

雲林縣府、中興大學合作在大埤青農的水稻田研究施用益生菌對降低溫室氣體排放成效。（雲林縣府提供）

雲林縣府、中興大學合作在大埤青農的水稻田研究施用益生菌對降低溫室氣體排放成效。（雲林縣府提供）

2024/07/15 14:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府與中興大學生命科學系合作進行益生菌對減緩水稻田溫室氣體排放研究，經過半年試驗結果發現，施用益生菌的稻田甲烷、氧化亞氮的排放量比不施用特別顯著降低，縣府計畫處長李明岳指出，除在第2期持續研究，也將邀請企業認養益生菌推廣，大家一起為環境永續盡心力，未來提供公部門減緩農業溫室氣體排放參考。

縣府計畫處今（15）日辦理「雲縣推動低碳永續家園執行暨緩解水稻田溫室氣體排放研究計畫」期中報告會議，李明岳指出，為降低全球暖化速度，各國投入2050淨零碳排目標，農業雖供應人類生存的糧食，但農業生產過程也產生許多溫室氣體排放，例如在占國內可耕種面積逾3成的水稻田，在淹水、施用肥料等過程，不僅排放二氧化碳，還是甲烷、氧化亞氮重要排放源。

李明岳表示，因此縣府與中興大學合作，選定全國水稻面積最多的大埤鄉做研究，調查施用益生菌製劑與未施用的慣行農田在水稻生長期，分別整地湛水期、插秧期、分蘗期、抽穗期、成熟期及收割期，二氧化碳、甲烷、氧化亞氮3種溫室氣體排放狀況。

李明岳說，一期作研究結果，有施用益生菌的二氧化碳排放量減少不多，但甲烷、氧化亞氮的排放量顯著降低，分別減少約92%、80%。

李明岳強調，面對氣候變遷威脅，如何降低全球暖化大家都有責任，二期作會持續研究，並結合企業ESG認養益生菌、青農的水稻田，減輕經濟作物對環境影響，讓雲林農夫也擔任氣候公民對環境永續負責任，創造青農、企業及環境永續共好。

雲林縣府、中興大學合作在大埤青農的水稻田研究施用益生菌對降低溫室氣體排放成效。（雲林縣府提供）

雲林縣府、中興大學合作在大埤青農的水稻田研究施用益生菌對降低溫室氣體排放成效。（雲林縣府提供）

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