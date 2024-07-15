稀有候鳥跳鴴還在台南 鳥友朝聖驚喜

難得一見的稀有過境鳥─跳鴴。（圖由鳥友謝其良提供）

2024/07/15 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣難得一見的稀有過境鳥─跳鴴，本月初現蹤台南，引起鳥友瘋狂朝聖，一直到上週六，還有鳥友發現牠仍停留在台南北門三寮灣濕地，鳥友驚喜不已。台南鳥會鳥友李正峰發現今年跳鴴好像特別多，而且這次停留長達半個月，讓鳥友可以大飽眼福。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，主要棲息於沿海濕地、農田及草澤地帶，以昆蟲蚯蚓及甲殼類、蛙類為食。因難得一見，有的鳥友賞鳥大半輩子，也還不曾看過牠。

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鳥友謝其良說，他上週六前往北門三寮灣記錄一下當地水鳥，同時想踫運氣看能否是到跳鴴，結果真的讓他遇到，這是他第一次看到及拍到跳鴴，非常開心。跳鴴大多是獨行俠，發現時一般最多就是2隻，真的是稀罕。不過，這次他只看到1隻，是否為先前鳥友所看到的2隻的其中1隻，也不得而知。

最初發現跳鴴的李正峰說，他是7月2日傍晚，在三寮灣意外發現2隻跳鴴，猛拍了上千張照片。隔天再去尋訪跳鴴，就已不見蹤影。後來，鳥友前往三寮灣尋找，有人發現2隻的，也有1隻的，甚至有人說有3隻，但可以研判本月初發現的跳鴴一直都沒離開，而且一停就長達半個月。

李正峰說，跳鴴相當少見，他上一次看到跳鴴已是將近4年前的事了。今年除了台南外，有鳥友通報在新竹也有發現，且是不同個體，看來今年的跳鴴過境數量特別多。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，在台灣難得一見。（圖由鳥友謝其良提供）

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