為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

稀有候鳥跳鴴還在台南 鳥友朝聖驚喜

難得一見的稀有過境鳥─跳鴴。（圖由鳥友謝其良提供）

難得一見的稀有過境鳥─跳鴴。（圖由鳥友謝其良提供）

2024/07/15 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣難得一見的稀有過境鳥─跳鴴，本月初現蹤台南，引起鳥友瘋狂朝聖，一直到上週六，還有鳥友發現牠仍停留在台南北門三寮灣濕地，鳥友驚喜不已。台南鳥會鳥友李正峰發現今年跳鴴好像特別多，而且這次停留長達半個月，讓鳥友可以大飽眼福。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，主要棲息於沿海濕地、農田及草澤地帶，以昆蟲蚯蚓及甲殼類、蛙類為食。因難得一見，有的鳥友賞鳥大半輩子，也還不曾看過牠。

鳥友謝其良說，他上週六前往北門三寮灣記錄一下當地水鳥，同時想踫運氣看能否是到跳鴴，結果真的讓他遇到，這是他第一次看到及拍到跳鴴，非常開心。跳鴴大多是獨行俠，發現時一般最多就是2隻，真的是稀罕。不過，這次他只看到1隻，是否為先前鳥友所看到的2隻的其中1隻，也不得而知。

最初發現跳鴴的李正峰說，他是7月2日傍晚，在三寮灣意外發現2隻跳鴴，猛拍了上千張照片。隔天再去尋訪跳鴴，就已不見蹤影。後來，鳥友前往三寮灣尋找，有人發現2隻的，也有1隻的，甚至有人說有3隻，但可以研判本月初發現的跳鴴一直都沒離開，而且一停就長達半個月。

李正峰說，跳鴴相當少見，他上一次看到跳鴴已是將近4年前的事了。今年除了台南外，有鳥友通報在新竹也有發現，且是不同個體，看來今年的跳鴴過境數量特別多。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，在台灣難得一見。（圖由鳥友謝其良提供）

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，在台灣難得一見。（圖由鳥友謝其良提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稀有過境鳥黦鷸台南將軍濕地現蹤 背「背包」旅行幾千公里
2024/05/10 12:44

稀有過境鳥黦鷸台南將軍濕地現蹤 背「背包」旅行幾千公里
北市社子島棲地改善 迎來黑面琵鷺及白琵鷺嬌客
2024/01/11 16:02

北市社子島棲地改善 迎來黑面琵鷺及白琵鷺嬌客

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
2隻稀有過境鳥「跳鴴」現蹤台南 鳥友驚喜拍到相機故障
2024/07/04 12:46

2隻稀有過境鳥「跳鴴」現蹤台南 鳥友驚喜拍到相機故障

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播