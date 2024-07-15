宗教不動產處理期限延長2年三讀通過 劉世芳籲儘速申請

立法院院會今日三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」修正案，將申請期限從2年延長至4年。內政部長劉世芳呼籲，宗教團體務必把握延長2年的申請期限，以保障自身權益。（資料照）

2024/07/15 13:58

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（15）日三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例第5條條文修正案」，將不動產權利歸屬審認申請期限延長2年至2026年6月9日截止，內政部長劉世芳呼籲，宗教團體務必把握延長2年的申請期限，以保障自身權益。

劉世芳表示，感謝立法院支持讓修法順利完成，內政部會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，並呼籲宗教團體務必把握延長2年的申請期限，以保障自身權益。

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內政部指出，延長申請期限為宗教團體爭取更多時間，有助於釐清並解決複雜的不動產權屬問題。過去2年期間，內政部透過多次放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、辦理說明會、為地方政府爭取獎（補）助經費等措施，積極協助宗教團體申請及辦理不動產權屬審認作業。

內政部進一步說明，暫行條例在中央與地方政府通力合作下，迄今已協助超過700家宗教團體，完成超過600筆不動產更名登記、1400筆不動產限制登記。

內政部提醒，尚未申請的宗教團體把握申請期限，積極於未來2年內向所在地的民政主管機關辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，若有疑問，可至內政部全國宗教資訊網查詢各地方政府諮詢窗口洽詢。

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