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中國不放行 中生碩博班錄取人數再創新低

中國不放行，只有原本在台就讀的中生報考，以清華大學26人最多。（記者林曉雲翻攝）

中國不放行，只有原本在台就讀的中生報考，以清華大學26人最多。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/15 13:55

〔記者林曉雲／台北報導〕中國不放行中生來台就讀，我國碩博士班今天公告分發榜單，陸聯招總幹事、南台科大教務長余兆棠說明，我國核定名額一樣是1500個，但因為沒有新的學生來源，34校共錄取174名，整體招生達成率11.6%，創歷年新低，缺額1326個，比112學年增加302個，以清華大學26人最多，台灣大學25人次之，「軟體應用及開發分析」領域最受歡迎。

「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」今天公布113學年中生就讀我國碩博士班正式分發榜單，碩博士班共核定1500個名額，200人報名，主要是原本在台灣就讀的中生報考，34校共錄取174名。

陸聯招說明，博士班比去年多3校共27校，計錄取118名；碩士班比去年少14校、計22校共錄取56名，包括陽明交通大學17人、台灣師範大學15人、政治大學12人、成功大學9人、淡江大學9人、台灣科技大學8人、台灣藝術大學7人、輔仁大學7人、台北藝術大學6人。

113學年博士班核定394個名額，共136人報名，27校博士班計錄取118名，招生達成率29.9%，比112學年（406個名額、錄取142人）招生達成率（34.9%）略降。

113學年碩士班核定1106個名額，64人報名，錄取56名，招生達成率僅5.3%；比112學年錄取334人大幅減少。

分析錄取校系學類分類，以軟體及應用的開發與分析學類16人最多、其次是本國語文學學類13人、時尚、室內設計及工業設計學類11人、其他商業及管理學類11人、新聞學及傳播相關學類10人等。

原本就在台灣讀書的中生報考碩博班，以「軟體及應用的開發與分析學類」人數最多。（記者林曉雲翻攝）

原本就在台灣讀書的中生報考碩博班，以「軟體及應用的開發與分析學類」人數最多。（記者林曉雲翻攝）

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