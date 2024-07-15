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立院三讀》推動逾8年 「植物診療師法」終於完成立法

立法院院會今日三讀通過「植物診療師法」。（記者田裕華攝）

立法院院會今日三讀通過「植物診療師法」。（記者田裕華攝）

2024/07/15 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（15）日三讀通過「植物診療師法」，建立植物診療師專業服務體系，希望強化植物防疫檢疫，及具有危害人體或污染環境等高風險農藥的使用管理等。農業部長陳駿季日前表示，農業部推動該法案已至少8年，每年預定透過國考招考300人，法案三讀通過後，最快明年初就會招考首批植物診療師。

「植物診療師法」一波多折，立院經濟委員會於前年11月24日就通過「植物醫師法」初審，但「醫師」兩字引起醫界疑慮，又因立院屆期不連續，未能順利三讀；而後農業學界讓步，同意將植醫更名為「植物診療師」。立院經濟委員會本月8日再度通過初審，今日終於順利完成三讀程序。

農業部修法說明指出，推動植物醫師制度主要目的，是藉由設立專法，以具有公信力的國家考試選才，提供農民或農企業即時、客製化的植物診療服務，並健全國內植物疫災防控體系專業人力資源，凸顯政府對農產品安全的重視，及維護自然生態永續發展的決心。

關於本法之立法目的，三讀條文明定，為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，特制定本法。

三讀條文規定，本法所稱主管機關：在中央為農業部；在直轄市為直轄市政府；在縣市為縣市政府。我國國民經植物診療師考試及格，並領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。

有關植物診療師的執業機構，三讀條文載明包括：植物診療機構；設有農業相關 科、系、所、學位或學程的大專校院；農會或農業生產、運銷合作社；農業試驗研究機構；農藥生產業或販賣業者；以及其他經中央主管機關認可的機構。另，植物診療師執業，應加入執業登記處所所在地植物診療師公會。

新法也明定，植物診療師於執行業務時，發現在我國未有發生紀錄的有害生物，除指示防治及隔離方法外，並應將植物種類、有害生物名稱、植物所有人或管理人的姓名及住址，於24小時內通報主管機關。

罰則部份，新法規定，植物診療機構聘任或容留非領有植物診療師證書者，擅自執行植物診療師簽證業務，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得廢止其開業執照。此外，植物診療師若製作與診療事實不符的診療紀錄、受政府有關機關詢問或委託鑑定時，為虛偽之陳述或報告等，最重可處15萬罰鍰；5年內再次違反者，得併處1個月以上1年以下停業處分或廢止其執業執照。

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