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保護澎湖海洋由你開始 澎管處廣邀簽署民眾「澎湖海洋生態保護宣言」

澎管處推動澎湖海洋保護宣言簽署，一上網就獲得熱烈迴響。（澎管處提供）

澎管處推動澎湖海洋保護宣言簽署，一上網就獲得熱烈迴響。（澎管處提供）

2024/07/15 14:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有綻藍的大海、豐富的海洋資源，但卻也面臨著受到汙染和破壞的挑戰，澎湖國家風景區管理處邀請民眾一起簽署「澎湖海洋生態保護宣言」，展開愛護海洋的第一步，讓珍貴的海洋永續美麗。

珊瑚為海洋生態重要一環，近年來受到氣溫異變、人為污染等因素影響，已有多處珊瑚出現白化現象，澎管處為資源永續，發起「澎湖海洋生態保護宣言」簽署活動，內容包括：親海賞海不干擾海洋生物、穿著防曬衣物取代使用防曬乳等，更能守護環境。

「澎湖海洋生態保護宣言」簽署書全文是：我承諾盡一己之力，友善愛護島嶼，願意淨灘淨海，保護海洋生態，維護海洋之美。我承諾尊重海洋，只要親海賞海，不觸碰、不餵食、不干擾海洋生物體，不使用非環保防曬乳、不破壞資源、不留下垃圾，一起為澎湖海洋生態的美好與永續，用心付出努力。

活動推出就獲得各界廣泛迴響，澎管處特別加碼小活動，即日起至7月31日深夜11時59分前，簽署澎湖海洋生態保護宣言後截圖，按讚貼文並於留言處上傳簽署完成截圖+@好友一同簽署「澎湖海洋生態保護宣言」，澎管處準備2份嗨熊頸枕與3隻2024綠蠵龜公仔抽獎送給大家！

澎湖不僅保護珊瑚，也在各地種植珊瑚。（台亞風能提供）

澎湖不僅保護珊瑚，也在各地種植珊瑚。（台亞風能提供）

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