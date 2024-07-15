捷運三鶯線何時通車？侯友宜：希望2026年初通車

捷運三鶯線目前正施工中，預計明年底完工，侯友宜希望在2026年初全線通車。（記者陳奕劭攝）

2024/07/15 12:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今（15日）視察捷運三峽鶯歌線三峽站捷運工程，媒體關心三鶯線未來何時全線通車？他回應，團隊目標在2025年底完工，經交通部審查、安全無虞前提下，希望2026年初全線通車。

侯友宜今天上午視察捷運線三峽站捷運工程，他表示，三鶯線目前進度是76％，目標在2025年底完工，經過交通部審查，在安全無虞下，希望2026年初可以通車，所以在2025年底完工，是團隊全力以赴的目標，捷運完工以前，無論抗爭、噪音或停等機車的問題，希望一併解決，讓工程在明年年底順利成功。

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媒體問及，避免環狀線0403強震受損重演，三鶯線耐震是否安全無虞？侯友宜回應，補強的狀況下，三鶯線並沒有受任何損傷，但還是要不斷審視，哪些結構體最脆弱的地方，如何把它補強，面對的地震程度不會只有6弱，萬一面對比6弱更嚴重的地震時，起碼不要造成更嚴重的傷害，這是團隊正在努力的目標。

媒體詢問，捷運三鶯線未來連接板南線，會不會造成板橋人通車問題，如何與台北捷運公司協商？侯友宜表示，板橋人擔心萬一三鶯線通車，會增加運輸量，在1200月票以後，板南線的運輸量已經相當高。因此為了三鶯線通車以及板南線運量紓解，他們正與北捷正準備預購6部捷運車體，希望能紓解運量。

侯友宜視察捷運三鶯線工程，會後開放媒體訪問，侯友宜表示，三鶯線預計2025年底完工，希望2026年初通車。（記者陳奕劭攝）

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