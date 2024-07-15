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台中山線某國中爆教務主任搞特權改成績 校方稱調查中

台中市山線某國中傳出教務主任為女兒改分數爭議。（擷取自該校臉書）

台中市山線某國中傳出教務主任為女兒改分數爭議。（擷取自該校臉書）

2024/07/15 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴台中市山線某國中教務主任與就任該校老師的妻子，為提高就讀該校國樂班的女兒期末成績，施壓國樂班3名約聘的國樂老師，校長不但未處份，還配合更改該名學生成績，將教務主任調任輔導主任；該校校長表示，針對該案正召開危機委員會調查中，主任輪調是正常運作，與該案無關。

民眾投訴指出，山線某國中教務主任，妻子也就任該校教師，女兒則就讀該校國樂班，夫妻2人不滿女兒期末考成績，以3名約聘的國樂老師今年要重新任用，藉故解聘來施壓，要求將百分制改為T分數，讓女兒的成績從第10名提升至第3名，質疑該教務主任未利益迴避，不適任，不料，校長的處份竟是任由教務主任選擇改任輔導主任，影響現有輔導主任權益。

該校家長會長表示，該事件鬧蠻久的，校長雖有裁量權，但質疑校長處理並不妥當，教務主任若行為不當應回歸教師，而非任其選擇改任輔導主任，乾坤大挪移。

校長表示，校方十分重視該案，一直在調查中，由於雙方各執一詞，將召開危機委員會處理。並強調主任輪替是該校正常運作，並非因該案才將務主任調為輔導主任，總務主任跟補校主任也互調，由於人事令8月1日才生效，將尊重教職人員意願協調，教務主任與輔導主任是否互調還不一定。

教育局表示，針對該案，該校反映國樂班學生成績還未出爐，正在彙整各領域教師分數中，會尊重教師專業及公平公正原則，不會有轉換學生成績的情況；另學校行政職務指派，屬校長權責，校長回應說目前大雅國中行政職務仍在規劃中，尚未定案。

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