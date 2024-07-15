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大稻埕夏日節7/17施放首場煙火秀 交管範圍、措施一次看

「2024大稻埕夏日節」將於17日登場，將連續3週於每週三施放300秒主題煙火秀。（資料照）

「2024大稻埕夏日節」將於17日登場，將連續3週於每週三施放300秒主題煙火秀。（資料照）

2024/07/15 12:08

〔記者詹湘淇／台北報導〕「2024大稻埕夏日節」將於17日正式登場，台北市觀光傳播局表示，為降低活動周邊交通影響，今年活動縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，並針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。

今年大稻埕夏日節將於7月17日、24日、31日晚間8時在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，最終場將於8月10日施放480秒情人節煙火秀，每個場次都將舉辦音樂會。

去年「大稻埕夏日節」首場煙火秀吸引逾5萬人次，大批人、車潮湧入造成壅塞情形，花了半小時才完成散場。觀傳局指出，今年每場次預計吸引逾6萬人次，在活動規劃初期就和交通、警察單位研議縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，活動期間將針對大稻埕碼頭堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具再步行前往會場。

關於活動周邊交通管制，觀傳局說明，活動期間每週三晚間7時至9時30分將針對市區道路實施交管，範圍包含涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

針對大稻埕碼頭水門與自行車管制，觀傳局表示，在活動期間每週三，大稻埕碼頭水門於晚間7時至9時30分實施車輛管制，淡3至5號水門汽機車禁止進出。為了圍設緊急應變通道，上午10時至晚間12時將取消淡3至5號水門堤外路邊停車格，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車。活動場域內的YouBike2.0（大稻埕碼頭站）、台北市河濱自行車租借站點（大稻埕站），於晚間6時至9時30分也將暫停營運，不提供借還服務。

為考量安全性，觀傳局指出，忠孝橋與台北橋人行道於活動期間每週三晚間7時至9時30分管制行人通行，將視情況提前解除管制；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也將實施淨空管制措施。

為降低交通影響，「2024大稻埕夏日節」縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，並針對周邊道路實施交管。（圖由北市觀傳局提供）

為降低交通影響，「2024大稻埕夏日節」縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，並針對周邊道路實施交管。（圖由北市觀傳局提供）

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