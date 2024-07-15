南市培力17脫貧學子教長輩玩桌遊 增加未來就業機會

南市在學青少年至日照中心帶領長輩進行桌遊活動。（圖由南市社會局提供）（記者蔡文居攝）

2024/07/15 11:44

〔記者蔡文居／台南報導〕為增進弱勢家庭社會參與機會，南市社會局辦理脫貧自立方案，今年暑假期間推出「桌越世代．青銀共遊」樂齡桌遊引導員培訓計畫，培力17名弱勢家戶國高中在學青少年至日照中心擔任桌遊引導員，帶領長輩進行桌遊活動，服務約300名長輩，讓參與脫貧方案的學子，增加未來在就學及就業的選擇機會。

南市社會局表示，截至今年6月底，南市的老年人口約35.6萬人，占全市人口比例逾19％，高齡化已是現今的社會趨勢與挑戰。

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社會局長盧禹璁表示，將桌遊運用於長者活動中，能夠延緩失智、促進長者認知，參與此次桌遊引導員培訓的17名學子，事前接受17小時的訓練課程，再安排進入日照中心與長輩互動及進行遊戲，不僅讓青少年將課程所學發揮於樂齡場域，也增進面對人群的領導力、自信心及團隊溝通能力。

參與培訓的小珊分享說，過往並沒有到日照中心服務的經驗，當第一次看著全場30名長輩時，會感到緊張，但沒多久便漸漸掌握活動的節奏與流程，尤其與長輩互動是學校裡學不到的事情，覺得暑假就是要多多接觸不同的人事物，非常開心可以參與其中，並考慮未來可朝長照服務領堿發展。

南市培力在學青少年至日照中心擔任桌遊引導員，服務長輩，同時也增加未來在就學及就業的選擇機會。（圖由南市社會局提供）

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