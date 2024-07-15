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慶祝觀音媽生！ 台中潭水亭「千人祝壽祈龜」7/21見

潭水亭準備上千隻「壽龜」，供民眾祈龜。（記者歐素美攝）

潭水亭準備上千隻「壽龜」，供民眾祈龜。（記者歐素美攝）

2024/07/15 11:10

〔記者歐素美／台中報導〕農曆6月19日是觀音成道日，也稱「觀音媽生」！台中市潭子區潭水亭觀音廟將提前於農曆6月16日（國曆7月21日）舉辦「觀音媽千人祝壽祈龜暨誼子女回娘家」活動，邀請3000餘名誼子女回娘家「換絭」，報名參加祈龜活動，廟方並將抽出12位幸運兒，贈送神秘禮物。

潭水亭主委張煌棋表示，觀音媽生是農曆6月19日，廟方特別提前3天，利用大家都休假，在農曆6月16日（國曆7月21日）週日舉辦千人祈龜活動，為觀音祝壽，當天並提供綠豆湯及沙琪瑪，供信眾吃平安。

張煌棋說，廟方今年首次舉辦祈龜活動，特別準備了上千隻沙琪瑪「壽龜」，民眾準備3張發票即可參加，祈龜是祈福，不是「乞龜」，勿需還願，希望大家一起來參與，誼子女則勿需發票即可參加。

張煌棋指出，參加者凡擲出3個聖杯，即可獲壽龜1隻；6杯可獲2隻；7杯以上則贈送3隻。活動當天除有祈龜及誼子女回娘家活動，並有大豐國樂團演奏、耕籽太鼓團表演，五洲園掌中劇團並將演出動物保護創意布袋戲「史艷文與浪犬」，現場並有摸彩活動，提供古典木偶及小狗提袋等好禮。

潭水亭觀音廟將於7月21日舉辦「觀音媽千人祝壽祈龜暨誼子女回娘家」活動。（記者歐素美攝）

潭水亭觀音廟將於7月21日舉辦「觀音媽千人祝壽祈龜暨誼子女回娘家」活動。（記者歐素美攝）

潭水亭觀音廟將於7月21日舉辦「觀音媽千人祝壽祈龜暨誼子女回娘家」活動。（記者歐素美攝）

潭水亭觀音廟將於7月21日舉辦「觀音媽千人祝壽祈龜暨誼子女回娘家」活動。（記者歐素美攝）

7月21日，潭水亭邀請誼子女回娘家換絭並祈龜。（記者歐素美攝）

7月21日，潭水亭邀請誼子女回娘家換絭並祈龜。（記者歐素美攝）

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