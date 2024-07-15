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澎湖永安橋傳水管破裂 自來水公司搶修

永安橋下方自來水管，傳出破裂瀑布式漏水。（記者劉禹慶攝）

永安橋下方自來水管，傳出破裂瀑布式漏水。（記者劉禹慶攝）

2024/07/15 11:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年降雨量低於蒸發量的澎湖群島，民生用水益顯珍貴，雖然海淡廠成為供水主力，但水庫與深水井水源仍必須負擔輔助功用，不時還需抽水補充，尤其是觀光旺季，但今（15）日卻傳出連接湖西與白沙的永安橋下方水管，出現瀑布式漏水奇景。自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，已展開修復工程，等待零件由台灣運抵，旋即展開搶修作業。

由於澎湖年平均降雨量約1000mm，遠低於蒸發量（1500mm），平均海拔高度約只有30公尺，受限雨量與地形的關係，並沒有溪流，在此惡劣水文條件下，目前各式能獲取水源的方法，在澎湖幾乎都已被使用，舉凡地面水庫、地下水庫（赤崁地下水庫）、深水井、鹽化井、海水淡化（逆滲透）、運水船（台水澎運）、人造雨等方式。

澎湖供水歷史分3階段，第一階段為1973年前以地下水為供水水源；第二階段為1973年成功水庫興建完成後，地面水加入澎湖供水行列；第3階段自1995年起，台灣第1座供應民生用水的海淡廠在澎湖誕生，自此澎湖進入海淡水、地面水及地下水多元供水階段。海淡水由「補充水源」轉為「主要水源」。

依據2010年水利署水利規劃試驗所「離島地區中長程供水改善檢討」計畫成果，澎湖地區馬公白沙供水系統深水井已有84%水質發生鹽化，因此規劃測站14站監控水質。今日漏水事件，就是抽取深水井進行淨水時發生，原因是橋下水管不堪鏽蝕，現由台灣緊急調物料搶修。

自來水公司在橋上設置工程告示牌，緊急搶修破裂水管。（記者劉禹慶攝）

自來水公司在橋上設置工程告示牌，緊急搶修破裂水管。（記者劉禹慶攝）

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