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台東熱氣球今晨在太麻里與曙光爭輝 22日三仙台再拚埸

國際熱氣球嘉年華今日清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（台東縣府提供）

國際熱氣球嘉年華今日清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（台東縣府提供）

2024/07/15 10:22

〔記者黃明堂／台東報導〕2024台灣國際熱氣球嘉年華今天（15日）清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會，也是今年第一場迎曙光的光雕音樂會場次，曙光球帶領台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等6顆熱氣球亮相，下一場次22日清晨將再上演熱氣球與曙光拚場。

2024首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會，今天清晨4點在「千禧曙光紀念園區」搭配六顆熱氣球進行，活動雖然因雨延後，但雨後在彩虹陪伴下，搭配音樂以「希望曙光」為主題，情緒澎湃、激昂的「超人」主題曲，瞬間引爆高潮，首首膾炙人口的音樂組曲讓現場球迷朋友在曙光的映襯下，感受音樂與熱氣球光雕交織的無限魅力。

太麻里曙光園區的壯麗景色，不僅讓許多球迷朋友前來一睹熱氣球及曙光的魅力，更吸引眾多攝影愛好者前來捕抓熱氣球與曙光相互呼應的絕美畫面，以視覺加上聽覺的雙重享受開啟嶄新的一天。

台東縣政府提醒，熱氣球嘉年華正式邁入第二週，想要欣賞或體驗熱氣球的朋友，即日起至8月19日在台東鹿野高台每天上午5:30-7:30與下午17:00-18:30，在天氣許可的形況下，將有造型球展演及繫留體驗活動。而下一場曙光光雕音樂會將在7月22日於成功鎮三仙台舉辦，另外市區場的光雕音樂會則在8月12日於國際地標進行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演，精采程度不容錯過，請球迷朋友拭目以待！

國際熱氣球嘉年華今日清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（台東縣府提供）

國際熱氣球嘉年華今日清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（台東縣府提供）

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