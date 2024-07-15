台東熱氣球今晨在太麻里與曙光爭輝 22日三仙台再拚埸
2024/07/15 10:22
〔記者黃明堂／台東報導〕2024台灣國際熱氣球嘉年華今天（15日）清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會，也是今年第一場迎曙光的光雕音樂會場次，曙光球帶領台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等6顆熱氣球亮相，下一場次22日清晨將再上演熱氣球與曙光拚場。
2024首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會，今天清晨4點在「千禧曙光紀念園區」搭配六顆熱氣球進行，活動雖然因雨延後，但雨後在彩虹陪伴下，搭配音樂以「希望曙光」為主題，情緒澎湃、激昂的「超人」主題曲，瞬間引爆高潮，首首膾炙人口的音樂組曲讓現場球迷朋友在曙光的映襯下，感受音樂與熱氣球光雕交織的無限魅力。
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太麻里曙光園區的壯麗景色，不僅讓許多球迷朋友前來一睹熱氣球及曙光的魅力，更吸引眾多攝影愛好者前來捕抓熱氣球與曙光相互呼應的絕美畫面，以視覺加上聽覺的雙重享受開啟嶄新的一天。
台東縣政府提醒，熱氣球嘉年華正式邁入第二週，想要欣賞或體驗熱氣球的朋友，即日起至8月19日在台東鹿野高台每天上午5:30-7:30與下午17:00-18:30，在天氣許可的形況下，將有造型球展演及繫留體驗活動。而下一場曙光光雕音樂會將在7月22日於成功鎮三仙台舉辦，另外市區場的光雕音樂會則在8月12日於國際地標進行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演，精采程度不容錯過，請球迷朋友拭目以待！