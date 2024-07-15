因應少子化 近7年增設958班2歲專班

台北市興隆國小附設幼兒園，幼兒於教室內的廁所塗鴉牆自由創作。（教育部提供）

2024/07/15 09:38

〔記者林曉雲／台北報導〕因應少子化，政府為滿足2歲子女托育需求，教育部持續盤點供應量不足地區，加速加量增設2歲專班，自106年至112年，累計已增設958班2歲專班。

教育部國教署組長王慧秋表示，相關措施包含補助新建公共化幼兒園園舍均規劃設置2歲專班、補助公立幼兒園運用現有空間設置2歲專班者之設施設備費，以及補助公立幼兒園轉型設置2歲專班相關經費。

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在補助公幼充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費部分，教育部去（112）年度補助61所公幼兒2歲專班進行園內設施設備改善，補助經費計3650萬元，以提供幼兒安全優質的學習空間。

王慧秋以苗栗縣豐田國小附設幼兒園2歲專班為例，其以「套房式課室」為設計理念，增設盥洗空間、廁所、配膳枱、飲水機和成人使用之廁所，有利於教師掌握幼兒動向，維護幼兒安全，亦同時滿足幼兒與教師日常生活所需，讓幼兒在日常作息中，學習生活自理及口語表達等，並透過學習區的規劃及多元化的活動設計，豐富幼兒學習經驗。

另，台北市興隆國小附設幼兒園2歲專班，在教室內增設廁所，除提升使用之近便性，亦讓幼兒有機會自主如廁練習，建立良好的衛生習慣，且利用新作廁所牆面設置塗鴉牆，提供幼兒進行自由塗鴉創作的活動，同時改善增設如循環扇、冷氣、紫外線消毒燈及教具櫃等，營造舒適的學習環境，讓幼兒喜歡上學。

王慧秋說明，教育部積極增設2歲專班，持續定期受理公幼申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，並與地方政府共同維護及營造優質的學習環境。

苗栗縣豐田國小附設幼兒園提供寬敞明亮的學習環境。（教育部提供）

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