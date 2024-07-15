大港經典升級提案賽初選25隊 高市青年局邀「雙林」設計師培訓

高市青年局「大港經典升級提案競賽」為入圍初選新創團隊進行免費主題培訓課程。（青年局提供）

2024/07/15 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市「大港經典升級提案競賽」以企業出題、新創解題徵件競賽，今年以「高雄限定」做品牌意象、募集逾百件提案，初選25組新創團隊已出爐；為回饋參賽團隊努力，青年局邀請「雙林」設計師培訓，讓提案更具可行性，力拚決賽脫穎而出。

「雙林」之一、被喻為「像神一樣的男人」、翻轉文字設計師林國慶，大方分享許多翻轉文字創作時的設計巧思，都是根據當下的時事、歷史事件做發想，充分蒐集資訊做連結，更能跳脫框架。

請繼續往下閱讀...

他舉7月底開幕的2024巴黎奧運為例，台灣隊進場服Chinese Taipei，將英文字Taipei翻轉後巧妙變成加油，及感謝疫情當下日本捐贈疫苗而寫出Japan 翻轉字就變成台灣，還有將Taiwan從鏡射倒映就是美麗島Formosa，都是活用設計來翻轉文字。

林國慶認為，要產出與眾不同又吸引大眾目光的品牌行銷創意不容易，先徹底瞭解品牌特質和定位，找到消費者渴望與需求做深度連結，才能從眾多的競爭者中脫穎而出，例如他幫知名牛仔褲品牌發想宣傳標語「再大的鳥都裝得下」，就是最好案例。

另名講師在業界經驗豐富的普洛品牌形象設計創意總監林家再，曾協助過林聰明沙鍋魚頭塑造品牌形象，他強調，品牌再造不僅是簡單的協助設計，更要深入瞭解品牌與背後的故事，才能與品牌共創價值。

青年局長張以理表示，入選25組新創團隊來自不同領域，包含平面設計師、行銷企劃、文案美編，這次競賽培訓課程將提供專業一對一業師輔導諮詢，希望在名師指導下，讓青年設計師創新思維融入作品，揮灑創意和設計，重新塑造老品牌的形象，吸引年輕新世代客群。

.2024大港經典升級提案競賽培訓課程邀請「雙林」講師開課，右為翻轉文字設計師林國慶，左為普洛品牌形象設計創意總監林家再。（青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法